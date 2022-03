Milan Bologna, un ballottaggio per Pioli verso il match di San Siro tra i rossoneri e i felsinei

Come riportato dal Corriere dello Sport l’unico vero ballottaggio per Pioli in vista di Milan-Bologna di lunedì è quello ormai consueto tra Messias e Saelemaekers.

Il brasiliano è partito titolare nelle ultime sei e sembra favorito per una maglia da titolare.