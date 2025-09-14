Milan Bologna, Nkunku arma letale dalla panchina! Allegri punta sul francese, è rimasto stupito da...

Milan Bologna, Nkunku sarà un’arma importantissima dalla panchina per Massimiliano Allegri: il livornese stupito dal francese

Il panorama calcistico è in fermento per il possibile ritorno in campo di Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, che, secondo l’analisi del giornalista Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, si avvicina sempre di più a una condizione fisica ottimale. Lo staff tecnico rossonero ha messo a punto un piano di lavoro estremamente personalizzato, volto a riportarlo al massimo della forma senza compromettere le sue doti naturali.

Come riportato da Ramazzotti, durante i test fisici sostenuti martedì della scorsa settimana, è stata attentamente valutata la sua condizione. Sulla base di questi risultati, lo staff tecnico, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha elaborato una strategia su misura. L’obiettivo principale è stato quello di incrementare la resistenza e la potenza muscolare di Nkunku, ma con un’attenzione particolare a non “appesantirlo” troppo. Questo approccio è fondamentale, dato che la rapidità e l’agilità sono tra le sue caratteristiche più letali. Non sono state previste sedute aggiuntive rispetto a quelle degli altri giocatori non convocati dalle nazionali, ma piuttosto un dosaggio mirato e specifico di carichi sia in campo che in palestra. Questa scelta evidenzia la cura meticolosa che il club sta dedicando al suo recupero.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta seguendo con grande interesse l’evolversi della situazione, consapevole del potenziale impatto che un Nkunku al 100% può avere sull’andamento della squadra. Il suo innesto in attacco, al fianco di altre stelle rossonere, potrebbe creare una combinazione esplosiva, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria.

La notizia più confortante, secondo le parole di Ramazzotti, è che nonostante Nkunku non sia ancora al “top della forma”, si intravede un suo possibile rientro già per la prossima partita di campionato. L’ipotesi più probabile è che possa giocare un “spezzone nella ripresa” nella partita di domenica, per riprendere confidenza con il campo e con il ritmo di gioco. Questo reintegro graduale è la scelta più saggia per evitare ricadute e per permettere al giocatore di riacquisire la fiducia necessaria. La gestione oculata del recupero è la priorità assoluta per il club, che vuole avere a disposizione il suo campione al meglio delle sue capacità per affrontare gli impegni futuri.

In conclusione, l’attenzione dello staff tecnico, la supervisione del DS Tare e la pazienza di Allegri stanno dando i loro frutti. Il percorso di recupero di Nkunku procede come da programma, con un approccio scientifico e personalizzato. L’attesa è grande tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori, che sperano di rivedere presto in campo uno dei talenti più puri del calcio europeo. La sua presenza in campo, anche se per pochi minuti, rappresenterebbe un segnale forte e positivo per tutto l’ambiente milanista.