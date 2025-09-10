Milan Bologna, designato l’arbitro della partita! Ecco tutte le informazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

L’attesa per il ritorno in campo del Milan dopo la sosta per le Nazionali sta per finire. Domenica sera, alle 20:45, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Bologna in una sfida che, per l’importanza e lo stato di forma delle due squadre, è considerata il primo vero big match del campionato. In vista di questo scontro cruciale, l’AIA – Associazione Italiana Arbitri – ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata.

Marcenaro l’arbitro designato

A dirigere la gara del Diavolo sarà il fischietto della sezione di Genova, Matteo Marcenaro. La scelta, presa dal designatore di Serie A e B, l’ex arbitro Gianluca Rocchi, conferma la fiducia nel giovane direttore di gara. Marcenaro è chiamato a gestire una partita ad alto coefficiente di difficoltà, che metterà alla prova la sua esperienza e il suo polso in un ambiente esigente come quello di San Siro. La sua designazione per una gara così rilevante sottolinea il suo percorso di crescita all’interno della categoria.

La squadra arbitrale al completo

A coadiuvare l’arbitro in campo ci sarà una squadra arbitrale di grande esperienza. Gli assistenti saranno Berti e Ceccon, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Rapuano. Il sistema di video assistenza, ormai fondamentale per le decisioni arbitrali, sarà gestito da Fabbri al VAR, supportato da Paterna come AVAR. La presenza di due esperti come Fabbri e Paterna è una garanzia in più per la regolarità della partita, un fattore che rassicura entrambi i club in un confronto dove ogni minimo errore potrebbe costare caro.

L’appuntamento è fissato per domenica sera, con la speranza che la terna arbitrale e il sistema VAR possano svolgere al meglio il loro compito, permettendo ai giocatori di essere i veri protagonisti in campo e di offrire uno spettacolo all’altezza di un big match.