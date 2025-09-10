Milan Bologna, Allegri aspetta di ritrovare a Milanello la rosa al completo! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La prima sosta per le Nazionali è giunta al termine e il Milan sposta nuovamente il focus sul campionato. Domenica sera, alle ore 20:45, la formazione rossonera affronterà a San Siro il Bologna, in quello che si preannuncia come il primo vero big match della stagione. Dopo la pausa, la squadra di mister Massimiliano Allegri sarà chiamata a dare risposte e conferme, specialmente dopo le ombre intraviste nell’ultimo impegno prima della sosta contro il Lecce.

L’attesa per il rientro dei Nazionali e le speranze su Leão

L’allenatore livornese nutre la speranza di avere a disposizione una rosa il più possibile completa, tra i volti nuovi e i rientranti dagli impegni con le rispettive nazionali. L’attesa maggiore, tuttavia, è tutta per il suo giocatore di punta, Rafael Leão. L’edizione odierna di Tuttosport titola: “Allegri aspetta i Nazionali e… la guarigione di Leão“. Il fuoriclasse portoghese è fermo dal 17 agosto a causa di un problema muscolare al polpaccio destro, e il suo recupero è la priorità assoluta per il Diavolo. La sua presenza, anche solo parziale, potrebbe cambiare le sorti della partita, e Allegri valuterà le sue condizioni giorno per giorno.

Maignan, Rabiot e gli americani: l’integrazione a tempo

Oltre alla situazione di Leão, il tecnico rossonero deve gestire il rientro dei tanti giocatori impegnati con le nazionali. Tra i primi a tornare a Milanello ci sono il portiere Mike Maignan, solido pilastro tra i pali, e il centrocampista Adrien Rabiot, esperto e roccioso. Da oltreoceano, arriveranno gli “americani” Christian Pulisic, l’ala veloce e tecnica, e Santiago Gimenez, l’attaccante messicano reduce da un’estate turbolenta. La loro condizione fisica e mentale, dopo le lunghe trasferte, sarà un fattore determinante. Allegri avrà pochi giorni per rimettere insieme i pezzi e preparare la squadra a una sfida cruciale contro un avversario che ha dimostrato grande solidità negli ultimi anni. La partita contro il Bologna sarà un banco di prova fondamentale per misurare il reale potenziale di questo Milan e la sua capacità di affrontare gli impegni più difficili.