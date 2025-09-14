Milan Bologna, Allegri ha sciolto le riserve! Gioca lui dal primo minuto, non ci sono più dubbi. Le ultime

Milan Bologna, Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve: contro i felsinei esordio dal primo minuto per Adrien Rabiot

La pressione è alle stelle in casa Milan. Dopo le convincenti vittorie di Napolie Juventus nella giornata di ieri, la sfida odierna contro il Bologna alza l’asticella delle aspettative. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, il neo-tecnico rossonero, sa di non poter sbagliare. Per rimanere aggrappati al treno delle prime della classe, l’unica opzione è la vittoria. Un successo non solo darebbe continuità al ritorno alla vittoria di Lecce, ma cancellerebbe definitivamente il passo falso iniziale contro la Cremonese, un vero e proprio inciampo che la società e i tifosi vogliono dimenticare in fretta.

Il Milan ha bisogno di ingranare la marcia giusta, di trovare quella continuitàche è sempre stata un marchio di fabbrica delle squadre di Allegri. L’obiettivo dichiarato dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, è chiaro: riportare il club ai vertici del calcio italiano. Per farlo, la partita contro il Bologna è un crocevia fondamentale.

Un Centrocampo da Brividi e la Scelta su Pulisic

Per l’importante appuntamento di San Siro, Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi uomini migliori, nonostante le assenze significative. La più pesante è senza dubbio quella di Rafael Leão, che salterà sia la partita odierna che quella successiva contro l’Udinese, in vista del suo rientro per il big match contro il Napoli.

Un’altra situazione delicata riguarda Christian Pulisic. L’attaccante ha superato il problema alla mano, ma non è al 100% della condizione fisica a causa del jet lag e dei 155 minuti giocati con la sua Nazionale. Per questo, Allegri starebbe seriamente valutando di farlo partire dalla panchina, pronto a utilizzarlo come un’arma letale a gara in corso per spaccare la partita. Una scelta tattica che potrebbe rivelarsi decisiva.

Molto dipenderà dalla rifinitura finale, ma la sensazione è che il tecnico abbia già preso la sua decisione. L’idea è quella di schierare una mediana di qualità e quantità alle spalle del trequartista Ruben Loftus-Cheek, a supporto dell’unica punta Santiago Gimenez, autore di una doppietta contro il Bologna nello scorso campionato. A centrocampo, quindi, si vedranno volti nuovi e muscoli importanti: Youssouf Fofana e Luka Modrić saranno affiancati da Adrien Rabiot, che farà il suo esordio assoluto dal primo minuto con la maglia del Milan dopo essere arrivato solo giovedì.

Una linea mediana stellare che promette gioco, forza e imprevedibilità, elementi essenziali per avere la meglio su un avversario solido e ben organizzato come il Bologna. La sfida è lanciata: il Milan di Allegri e Tare è pronto a dare una risposta concreta al campionato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.