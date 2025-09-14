Milan Bologna, Allegri deve sfatare un clamoroso tabù: alla guida dei rossoneri... La statistica non mente

Milan Bologna, Massimiliano Allegri deve sfatare un importantissimo tabù legato alle prime gare stagionali della sua gestione

Nonostante il Milan abbia guadagnato tre punti nelle prime due partite di campionato, la storia recente sotto la guida di Massimiliano Allegri suggerisce che la partenza lenta è un tratto distintivo dei rossoneri. Secondo i dati di Opta, nelle quattro stagioni precedenti in cui Allegri era in panchina, dal 2010/11 al 2013/14, il Milan non è mai riuscito a ottenere più di una vittoria nelle prime tre gare di Serie A. Questo dato, sorprendente per un club di tale calibro, mostra come il tecnico livornese preferisca un approccio graduale alla stagione.

Un Inizio Difficile, una Storia che si Ripete

L’inizio della nuova era del Milan, con Massimiliano Allegri tornato al timone e Tare come nuovo direttore sportivo, non sembra discostarsi da quanto accaduto in passato. Nel 2010/11, la prima vittoria arrivò addirittura alla quinta giornata, e lo stesso accadde nel 2012/13. Questo schema suggerisce che il nuovo Milan, pur avendo un’identità tattica ben precisa, necessita di tempo per ingranare. Il lavoro di Tare, che ha costruito una squadra giovane e ricca di talento, potrebbe non dare frutti immediati, ma è un investimento a lungo termine. La pazienza sarà la chiave per i tifosi e per la dirigenza rossonera. La storica difficoltà del Milan a partire forte in campionato, specialmente sotto la guida di Allegri, non deve allarmare, ma piuttosto essere vista come un processo di crescita e consolidamento.

Allegri e la Tattica del “Rodaggio”

Il metodo di Massimiliano Allegri è noto per essere pragmatico e poco incline agli esperimenti a inizio stagione. Il tecnico preferisce testare la tenuta psicologica e fisica della squadra nelle prime uscite, spesso sacrificando il risultato per la performance. L’inserimento di nuovi acquisti, unito alla necessità di trovare la giusta alchimia tra i reparti, rende le prime giornate un vero e proprio laboratorio tattico. Il Milan di Allegri ha sempre dimostrato di saper accelerare il passo nella parte centrale e finale del campionato, un tratto distintivo che ha portato a un memorabile scudetto nella stagione 2010/11. La partnership tra Allegri e il nuovo direttore sportivo Tare, un uomo noto per la sua competenza e per la capacità di scoprire talenti, promette di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La fonte Opta, specializzata in statistiche sportive, ha fornito dati che confermano questa tendenza, dimostrando ancora una volta quanto il passato possa essere una guida preziosa per interpretare il presente e, in questo caso, per non farsi prendere dal panico per una partenza non esplosiva.