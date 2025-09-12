Milan Bologna, grossa tentazione Rabiot! Allegri e staff tecnico stupiti da questo particolare aspetto, non se lo aspettava nessuno

Milan Bologna, Massimiliano Allegri culla la tentazione legata alla titolarità di Adrien Rabiot: test fisici impressionanti a Milanello

La sessione di allenamento di ieri mattina a Milanello ha riservato una piacevole sorpresa per lo staff tecnico del Milan e per il neo-allenatore Massimiliano Allegri. Il protagonista inaspettato è stato Adrien Rabiot, il centrocampista francese che, in questi giorni, si è distinto per la sua straordinaria condizione fisica. I test atletici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una preparazione impeccabile, superando ogni aspettativa e lasciando a bocca aperta tutti i presenti.

Le prestazioni di Rabiot sono state così convincenti da far considerare seriamente al tecnico Allegri la possibilità di schierarlo titolare fin dal primo minuto nella sfida di domenica sera contro il Bologna. L’idea di un esordio lampo per il talentuoso giocatore transalpino, arrivato in rossonero in questa finestra di mercato, sembra sempre più concreta. La notizia, riportata da Gazzetta.it, ha subito acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua presenza a centrocampo garantirebbe al Milan una combinazione di fisicità, qualità tecniche e dinamismo che potrebbe rivelarsi cruciale per dominare il gioco.

L’arrivo di Rabiot, fortemente voluto dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, testimonia la precisa strategia del club di rafforzare il reparto mediano con profili di alto livello. L’ex Juventus, infatti, rappresenta un investimento mirato a innalzare il livello competitivo della squadra, soprattutto in un campionato come la Serie A dove la battaglia a centrocampo è spesso decisiva. Il lavoro svolto da Tare finora è stato meticoloso e ha portato a diversi acquisti strategici, ma quello di Rabiot sembra essere uno dei più promettenti.

Allegri, noto per la sua prudenza e per la sua capacità di valutare ogni singola mossa, sta riflettendo attentamente. Nonostante la tentazione di schierare subito il suo nuovo gioiello, sa che ogni decisione deve essere ponderata, soprattutto a inizio stagione. La partita contro il Bologna, squadra solida e ben organizzata, richiederà il massimo della concentrazione e una formazione che offra garanzie. L’ipotesi Rabiot titolare non è affatto da scartare, anzi, è diventata una realtà molto concreta. Se il mister decidesse di puntare su di lui, il centrocampo rossonero potrebbe presentarsi con un volto completamente nuovo, in grado di dettare i ritmi di gioco e fornire il giusto supporto sia alla fase difensiva che a quella offensiva.

In un periodo di rinnovamento per il Milan, l’entusiasmo per la prestazione di Rabiot è palpabile. Il lavoro svolto dalla dirigenza, con Tare in prima linea, e dall’allenatore Allegri, sta iniziando a dare i primi frutti. Il futuro del centrocampo rossonero sembra promettente, e la risposta la si avrà domenica sera, quando il Milan scenderà in campo a caccia dei suoi primi tre punti della stagione. La domanda che tutti si fanno è una: sarà davvero la notte dell’esordio di Rabiot?