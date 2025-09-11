Milan Bologna, chi al posto di Leao? Allegri prepara la clamorosa soluzione a sorpresa! Con Pulisic può giocare lui

Milan Bologna, Massimiliano Allegri prepara la clamorosa mossa a sorpresa: con Pulisic in avanti può esserci Loftus-Cheek

Il Milan si appresta a scendere in campo domenica sera contro il Bologna in una partita cruciale per il prosieguo del campionato. La sfida si preannuncia avvincente, ma a tenere banco sono le scelte del neo allenatore Massimiliano Allegri, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà fare a meno ancora una volta di Rafael Leao, il talento portoghese che non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio subito a metà agosto. La sua assenza si fa sentire, avendo già saltato le prime due partite di campionato contro Cremonese e Lecce, e ora anche il terzo impegno è a rischio.

L’assenza di Leao apre un intrigante ballottaggio per un posto in attacco. Le opzioni sul tavolo di Allegri sono principalmente due: il messicano Santiago Gimenez e l’inglese Ruben Loftus-Cheek. Il titolo della Gazzetta dello Sport, “Un posto per due. Milan, Leao è ancora fuori: Gimenez favorito su Loftus-Cheek“, sintetizza perfettamente la situazione. Gimenez sembra essere in pole position per affiancare il titolare inamovibile Christian Pulisic. Il messicano ha mostrato buone cose durante gli allenamenti e ha la fiducia dello staff tecnico per la sua capacità di finalizzazione e il suo dinamismo. L’intesa con Pulisic potrebbe essere un fattore decisivo.

Tuttavia, il Milan targato Allegri non è nuovo a sorprese e il tecnico toscano potrebbe avere un’idea differente. La possibilità di vedere Ruben Loftus-Cheek in una posizione più avanzata non è da scartare. L’inglese, noto per la sua potenza fisica e la sua abilità nel dribbling, potrebbe dare una marcia in più all’attacco rossonero, sbloccando le difese avversarie con la sua incursione e la sua visione di gioco. Questa mossa tattica potrebbe sorprendere il Bologna e dare al Milan un vantaggio inaspettato. Il nuovo Direttore Sportivo Tare, che ha lavorato a stretto contatto con Allegri sul mercato estivo, ha contribuito a creare una rosa profonda e ricca di alternative proprio per affrontare situazioni come questa.

L’incognita resta fino all’ultimo, ma le probabilità indicano Gimenez come il prescelto. La sua presenza garantirebbe una maggiore profondità e un attacco più tradizionale, mentre l’impiego di Loftus-Cheek trasformerebbe la squadra in una formazione più fluida e imprevedibile. In ogni caso, il Milan si trova ad affrontare una situazione complessa, ma con una rosa così ricca di talento e con un allenatore esperto come Allegri, ogni soluzione può rivelarsi quella vincente. L’obiettivo è chiaro: ottenere i tre punti e rilanciare le ambizioni del club rossonero in questo campionato. I tifosi attendono con ansia di scoprire quale sarà la scelta finale e di vedere come la squadra si comporterà senza la sua stella più luminosa. La sfida è lanciata.