Milan Bologna, sono due i dubbi di Allegri! Nodi da sciogliere e profonde riflessioni a Milanello

Milan Bologna, Massimiliano Allegri deve sciogliere il nodo Leao e quello delle due punte titolari: oggi la ripresa a Milanello

Con la sosta per le nazionali ormai agli sgoccioli, i riflettori tornano a puntare su San Siro, dove il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Bologna in una sfida cruciale per la terza giornata di campionato. La partita, in programma domenica sera, è considerata di fondamentale importanza perché mette di fronte i rossoneri a una diretta concorrente. Al centro delle discussioni e delle incertezze per lo staff tecnico, guidato dal neo-allenatore Massimiliano Allegri e dal neo-DS Igli Tare, c’è il reparto offensivo, con quattro opzioni per soli due posti e numerosi punti di domanda, in particolare sui due esterni più veloci.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, l’attenzione si concentra soprattutto su Rafael Leao. L’attaccante portoghese, pilastro dell’attacco rossonero, è il vero ago della bilancia. La domanda che tutti si pongono, dal tecnico ai tifosi, è se riuscirà a recuperare in tempo per la partita o se sarà almeno convocato per subentrare a gara in corso. I prossimi giorni di allenamento al Centro Sportivo di Milanello saranno decisivi per valutare le sue condizioni fisiche e per decidere se vale la pena rischiarlo. La sua velocità e la sua capacità di spaccare le difese avversarie sono qualità uniche che il Milan non può permettersi di perdere. Il Corriere dello Sportsottolinea il dilemma di Allegri: rischiare un’ulteriore ricaduta o preservare il giocatore per le sfide future?

Un altro nome che desta preoccupazione è quello di Christopher Nkunku. Il nuovo acquisto, arrivato dal Chelsea per portare una ventata di freschezza e rapidità all’attacco, è alle prese con il recupero della migliore condizione atletica. Dopo un periodo di stop forzato, il francese sta lavorando per rientrare nei ranghi. Tuttavia, sembra difficile che possa partire titolare contro il Bologna. La sua condizione fisica, unita al bisogno di integrarsi negli schemi di Allegri, suggerisce un approccio cauto. Sia Leao che Nkunku hanno lavorato a parte anche durante l’ultimo giorno di riposo, a testimonianza dell’impegno del club per rimetterli in sesto il prima possibile.

Con le incognite su Leao e Nkunku, l’attacco rossonero potrebbe essere affidato alla coppia formata dai due “americani”: Christian Pulisic e Santiago Gimenez. I due hanno già giocato titolari nelle prime due giornate di campionato e si sono mostrati determinati. Pulisic, in particolare, ha offerto la solita garanzia di rendimento, dimostrando di essere un giocatore affidabile e cruciale per gli schemi di Allegri. Gimenez, invece, è chiamato a un riscatto dopo un’estate piuttosto turbolenta, segnata anche dalle voci di mercato che lo hanno coinvolto. Il messicano ha l’occasione di dimostrare il suo valore e la sua centralità nel progetto rossonero. Tuttavia, c’è un ulteriore ostacolo da superare: entrambi i giocatori torneranno in Italia solo giovedì, dopo aver disputato due amichevoli con le rispettive nazionali (Stati Uniti e Messico). Dovranno quindi smaltire la fatica del viaggio e il jet-lag per resettarsi e prepararsi al meglio per la partita di domenica. Nonostante il rientro tardivo, il tempo a disposizione è sufficiente per permettere loro di ricaricarsi e di scendere in campo in piena forma per affrontare il Bologna. La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri, che dovrà soppesare ogni opzione per schierare la formazione più competitiva e vincente possibile.