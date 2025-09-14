Milan Bologna, cambio all’intervallo per Allegri: esordio con la maglia rossonera per Koni De Winter. Le ultimissime sui rossoneri

Nel match tra Milan e Bologna, il secondo tempo si è aperto con una novità nella formazione rossonera: Koni De Winter ha fatto il suo esordio ufficiale. Il difensore belga, uno dei dieci nuovi acquisti del Milan, ha finalmente avuto l’opportunità di scendere in campo per la prima volta con la sua nuova maglia.

La scelta di Massimiliano Allegri di schierare De Winter è arrivata nell’intervallo, con il tecnico che ha deciso di sostituire Strahinja Pavlovic. La sostituzione, pur avendo un impatto sul campo, non ha modificato il modulo tattico dei rossoneri. Si è trattato di un “difensore per difensore”, mantenendo il solido impianto di gioco a tre visto nel primo tempo.

L’ingresso di De Winter è un segnale importante per il giocatore e per il club. Il difensore belga è considerato un talento promettente, e l’opportunità di giocare in una partita ufficiale è il primo passo per integrarsi pienamente nella squadra e dimostrare il proprio valore. Allegri, noto per la sua attenzione alla fase difensiva, ha evidentemente visto in lui le qualità necessarie per affrontare un avversario insidioso come il Bologna.

La scelta di sostituire Pavlovic, che a sua volta era all’esordio stagionale, suggerisce che Allegri stia ancora cercando la combinazione ideale per il suo reparto arretrato. Le rotazioni e gli esperimenti in questa fase della stagione sono all’ordine del giorno, e ogni giocatore ha l’occasione di giocarsi le sue carte.