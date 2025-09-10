Milan Bologna, Allegri può sorridere: quel dato contro i felsinei lascia ben sperare. Ma c’è un rebus da risolvere

Milan Bologna, Massimiliano Allegri ha un bilancio assolutamente positivo contro i felsinei. Ma c’è il rebus attacco

Dopo la prima pausa del campionato, il Milan si prepara per un match cruciale che potrebbe dare indicazioni importanti sul suo cammino stagionale. Domenica sera a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45, i rossoneri ospiteranno il Bologna in un incontro che si preannuncia come un banco di prova significativo. Questa partita, infatti, non è solo la ripresa del campionato, ma anche un primo scontro diretto contro una squadra che ambisce alle posizioni europee, e che metterà in luce lo stato di forma e la coesione del gruppo guidato dal neo-allenatore Massimiliano Allegri. L’incontro ha già un grande peso mediatico e strategico, specialmente considerando il fitto calendario che attende il Milan, con sfide contro Napoli e Juventus all’orizzonte.

La fiducia nell’ambiente milanista è alta, in parte grazie al record storico di Allegri contro il Bologna. Come riportato oggi dal QS, il quotidiano ha titolato: “Milan, talismano Allegri. Mai sconfitto col Bologna“. Un dato che infonde ottimismo, e che sottolinea la superiorità statistica che il tecnico livornese ha sempre avuto nei confronti dei rossoblù. In 24 precedenti, Allegri ha collezionato 17 vittorie e 7 pareggi, un bilancio che non registra neanche una sconfitta. Questa statistica non è solo un numero, ma un indicatore della sua capacità di preparare e gestire le partite contro questa specifica avversaria, una qualità che si spera possa ripetersi anche in questa occasione.

Tuttavia, il vero punto interrogativo della sfida contro il Bologna riguarda l’assetto offensivo del Milan. Il reparto d’attacco si trova ad affrontare un vero e proprio rebus, con diverse assenze che potrebbero condizionare le scelte di Allegri. Il talentuoso Rafael Leão sta lavorando a parte per recuperare da un problema fisico e la sua disponibilità per la partita è in forte dubbio. Parallelamente, anche i rientri di Christian Pulisic e Giménez sono attesi solo all’ultimo minuto, dopo i loro impegni con le rispettive nazionali. Un’altra incognita è rappresentata da Christopher Nkunku, che non sembra essere al meglio della sua condizione fisica. Questi problemi di formazione rendono il lavoro di Allegri e del direttore sportivo Igli Tare ancora più complesso, e la loro abilità nel trovare soluzioni alternative sarà fondamentale per superare l’ostacolo Bologna.

La partita di domenica sarà un vero test di maturità per il Milan. La squadra non solo dovrà dimostrare di poter superare le difficoltà legate alle assenze, ma anche di avere la giusta mentalità per affrontare una diretta concorrente in un momento delicato della stagione. Il lavoro di Tare e Allegri è sotto i riflettori, e la loro capacità di gestire la rosa e le dinamiche di squadra sarà decisiva. La sfida contro il Bologna non è solo una partita di calcio, ma un’opportunità per il Diavolo di inviare un segnale forte al campionato e ai propri tifosi, confermando le proprie ambizioni europee e dimostrando che, nonostante le difficoltà, il gruppo è unito e pronto a lottare per ogni punto.