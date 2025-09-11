Milan Bologna, i dubbi di Massimiliano Allegri per l’attacco: ci sono in tre per due maglie, le ultime fanno pensare che… Le ultimissime

Il dubbio principale che attanaglia Max Allegri in vista della sfida contro il Bologna a San Siro riguarda l’attacco. Con ogni probabilità, il tecnico livornese si porterà questo dilemma fino a poche ore dal fischio d’inizio, ma le indicazioni sembrano convergere verso una coppia precisa per il suo 3-5-2. La certezza, purtroppo per i tifosi rossoneri, è l’assenza di Rafael Leao, che non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio muscolare al polpaccio subito a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari. L’attaccante portoghese ha già saltato le prime due gare di campionato contro Cremonese e Lecce e non sarà della partita nemmeno domenica sera.

La coppia favorita: Pulisic e Gimenez

A contendersi le due maglie da titolare del Milan ci sono tre giocatori: Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Al momento, la sensazione è che la coppia prescelta sarà quella formata da Pulisic e Gimenez. Nonostante siano gli ultimi a rientrare a Milanello dopo gli impegni con le rispettive nazionali, entrambi tornano con il morale alle stelle. L’attaccante americano è stato uno dei protagonisti della vittoria degli USA contro il Giappone, fornendo un assist perfetto per il 2-0 di Balogun. Allo stesso modo, il centravanti messicano ha segnato una rete di pregevole fattura per il 2-2 finale tra il Messico e la Corea del Sud.

Nkunku, un’opzione a gara in corso

L’altro contendente, Nkunku, pur avendo avuto la possibilità di allenarsi con continuità a Milanello durante la sosta, non è ancora al top della forma fisica. Il francese, infatti, non ha disputato nessuna amichevole con il Chelsea durante l’estate e, a meno di clamorose sorprese, difficilmente partirà dal primo minuto. Le sue condizioni, però, sono in netto miglioramento e Allegri sa di poter contare su di lui come una carta importante da giocarsi a gara in corso. Il francese ha ben impressionato in questi primi giorni di allenamento, dimostrando grande professionalità e voglia di recuperare il tempo perduto.