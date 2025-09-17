Milan Bologna, non si placa la polemica per il calcio di rigore non assegnato: l’AIA è pronta a prendere una drastica decisione. Le ultimissime notizie

Le polemiche per il rigore non concesso al Milan nella sfida vinta 1-0 contro il Bologna non si placano. L’episodio, che ha visto protagonista l’arbitro Marcenaro, ha scatenato un’ondata di indignazione, culminata con le dichiarazioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha definito l’accaduto un “errore evidente”. Lo stesso pensiero è stato espresso dall’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, che ha deciso di fermare sia il varista Fabbriche l’arbitro Marcenaro. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera.

La decisione dell’AIA è un segnale forte di come la classe arbitrale intenda tutelare l’integrità del campionato, ma non è sufficiente a placare la rabbia dei tifosi milanisti. Il Milan, con il suo allenatore Allegri e il DS Tare, si trova a dover gestire una situazione delicata, dovendo mantenere alta la concentrazione della squadra nonostante le evidenti ingiustizie subite sul campo. L’obiettivo è trasformare la rabbia e la frustrazione in energiapositiva, per affrontare le prossime partite con ancora più determinazione e voglia di vincere.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla qualità del sistema arbitrale in Italia e sulla necessità di una maggiore trasparenza e uniformità nelle decisioni. La sospensione di Marcenaro e Fabbri è un primo passo, ma è chiaro che servono misure più strutturali per evitare che episodi simili si ripetano in futuro.

Nonostante l’errore arbitrale, il Milan è riuscito a portare a casa una vittoria importante, dimostrando di avere carattere e determinazione. La squadra ha lottato fino alla fine, trovando il gol con Modric e difendendo il risultato con grinta e spirito di sacrificio. La vittoria, seppur sofferta, è un segnale positivo in vista del prosieguo del campionato.