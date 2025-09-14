Milan Bologna 0-0, termina il primo tempo a reti bianche: Gimenez ed Estupinan i due più pericolosi. Le ultimissime notizie

Il primo tempo di Milan–Bologna si è concluso a reti inviolate, con il risultato che recita 0-0. I quarantacinque minuti iniziali hanno visto entrambe le squadre darsi battaglia, ma senza riuscire a sbloccare il punteggio. Il Milan, in particolare, ha avuto le occasioni più nitide per passare in vantaggio, dimostrando una chiara superiorità in fase offensiva.

La prima grande opportunità per i rossoneri è capitata sui piedi di Santi Gimenez. L’attaccante ha provato la conclusione di sinistro, ma si è trovato di fronte un Lukasz Skorupski in grande spolvero, che ha sventato il pericolo con una parata decisiva. L’estremo difensore del Bologna ha confermato ancora una volta di essere un portiere affidabile e reattivo, capace di mantenere in vita la sua squadra nei momenti di maggiore difficoltà.

Poco dopo, il Milan ha sfiorato nuovamente il gol con Pervis Estupiñán. L’esterno rossonero ha tentato una conclusione che si è stampata sul palo esterno, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. È la conferma di come il Milan abbia creato pericoli costanti, con un gioco fluido e propositivo che ha messo a dura prova la difesa del Bologna.

Non sono mancati i momenti di apprensione per il Milan, in particolare quando il Bologna è riuscito a segnare con Cambiaghi. L’azione ha fatto temere il peggio per i rossoneri, ma il gol è stato annullato per una posizione di fuorigioco, riportando la calma tra le fila milaniste e annullando la paura che si era diffusa.