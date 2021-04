Milan-Benevento: ecco la probabile formazione rossonera

Milan-Benevento: Pioli recupera in avanti Zlatan Ibrahimovic, fondamentale in questo finale di stagione. Tre i ballottaggi

Il Milan vuole tornare a vincere. L’obiettivo in casa rossonera è di vincerle tutte da qui sino al termine della stagione. Sabato sera a San Siro gli uomini di Stefano Pioli sfideranno il Benevento.

Il tecnico parmense recupera Zlatan Ibrahimovic, tornato in gruppo dopo lo stop forzato per un problema fisico con Sassuolo e Lazio. Spuntano tre ballottaggi: per il ruolo di esterno d’attacco tra Rebic e Leao e Samu Castillejo e Saelemaekers. In difesa tra Tomori e il rientrante Romagnoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Ecco la probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.