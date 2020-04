Milan beffato: l’obiettivo di mercato vola in Premier League

Il Milan aveva messo nel mirino da diverso tempo per il mercato estivo il centrocampista Gueye, ma ora i rossoneri sono fuori dai giochi

Come riporta il Watford stesso Gueye arriverà in Premier League per la prossima stagione facendo il salto dalla Ligue 2 alla massima lega inglese. Il club britannico ha così beffato il Milan che da tempo teneva sott’occhio per il mercato estivo il centrocampista del Le Havre.

«Il giocatore 21enne ha firmato un contratto di cinque anni, che avrà effetto dal primo luglio. Con il suo accordo attuale con il Le Havre che scadrà questa estate, un precontratto ufficiale è stato già depositato»