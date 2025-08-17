Milan Bari, primo assaggio di entusiasmo: San Siro risponde alla grande al debutto stagionale

Milan Bari, stasera il debutto della nuova squadra di Allegri: 70mila persone attese a San Siro

Un’atmosfera da grande occasione avvolge San Siro per il debutto stagionale del Milan. Stasera, nella cornice dei 32esimi di Coppa Italia, il Diavolo scenderà in campo contro il Bari e lo farà supportato da un pubblico eccezionale. Come titola Tuttosport stamattina, l’entusiasmo è alle stelle e i tifosi rossoneri hanno risposto presente in massa: sono attesi oltre 70mila spettatori per assistere alla prima partita ufficiale della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Questo dato è significativo e dimostra la grande attesa che circonda il nuovo progetto del Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina e del nuovo DS Igli Tare ha riportato speranza e fiducia tra i sostenitori. L’entusiasmo si è riversato immediatamente sulle tribune, con una risposta massiccia che conferma la passione incondizionata del popolo milanista. Vedere un’affluenza così alta per una partita di Coppa Italia, per di più in un turno iniziale, è un segnale forte e inequivocabile della voglia di rivedere il Milan protagonista.

L’abbraccio dei 70mila è il modo migliore per accogliere i ragazzi di Allegri e per mostrare la vicinanza della tifoseria al club. Dopo una lunga estate di amichevoli e di lavoro intenso, la partita di stasera rappresenta il primo vero banco di prova per il Milan. I tifosi sono impazienti di vedere all’opera la squadra, di osservare le scelte tattiche del tecnico e di valutare i nuovi acquisti che, si spera, possano fare la differenza in campo. L’atmosfera che si vivrà a San Siro sarà magica, con il pubblico pronto a spingere la squadra verso la vittoria.

Il lavoro di Igli Tare sul mercato ha contribuito a riaccendere l’entusiasmo. Le trattative, sia in entrata che in uscita, sono state seguite con grande attenzione e ogni mossa della dirigenza è stata analizzata in dettaglio dai tifosi. L’intesa con Allegri sembra solida e l’obiettivo comune è chiaro: riportare il Milan ai massimi livelli, in Italia e in Europa. Questo esordio in Coppa Italia è solo l’inizio di un lungo percorso, ma partire con oltre 70mila tifosi sugli spalti è un segnale di buon auspicio per il futuro.