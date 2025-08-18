Milan Bari, Saelemaekers premiato MVP della prima partita ufficiale! L’annuncio sui social esalta il belga. Le ultimissime sui rossoneri

La vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Bari ha offerto le prime risposte sul valore della rosa e la condizione dei singoli. Tra le note più liete della serata c’è senza dubbio la prestazione di Alexis Saelemaekers, che è stato votato MVP del match. A comunicarlo è stato il club rossonero stesso attraverso il proprio profilo ufficiale di X, confermando l’ottimo stato di forma dell’esterno belga.

Schierato titolare da Massimiliano Allegri, Saelemaekers è rimasto in campo per 81 minuti, mettendo in mostra le sue doti di corsa, tecnica e sacrificio. Il suo impatto sulla partita è stato significativo, contribuendo attivamente alla manovra offensiva del Milan e creando pericoli costanti per la difesa avversaria. La sua capacità di unire qualità e quantità, unita a un’instancabile dedizione, lo ha reso il giocatore più decisivo in campo agli occhi dei tifosi e degli analisti.

Il riconoscimento di MVP non è solo un premio alla singola prestazione, ma anche un segnale di come il giocatore stia iniziando la stagione con il piede giusto. Dopo la preparazione estiva, Saelemaekers sembra aver ritrovato lo slancio e la fiducia necessari per essere un elemento chiave del gruppo. La sua sostituzione da parte di Noah Okafor al 81′ è stata una scelta tecnica, volta a dare freschezza all’attacco, ma la sua gara era già stata abbondantemente promossa.

La prestazione di Saelemaekers e il premio di migliore in campo sono un’ottima notizia per il Milan, che può contare su un esterno in forma e determinato. Il suo contributo si preannuncia fondamentale per affrontare il triplice impegno in campionato, Coppa Italia e Champions League, e il premio MVP è un’ulteriore conferma delle sue qualità e della sua importanza per l’equilibrio della squadra.