Milan Bari, l’ultima indiscrezione da Milanello è una sentenza: Allegri ha scelto così, giocano loro due in attacco

Milan Bari, spunta l’importante indiscrezione da Milanello: domani la coppia di attacco sarà formata da Leao e Pulisic. Ultime

Milano si prepara a riabbracciare il suo Milan per l’esordio ufficiale nella stagione 2025/2026. Manca ormai poco al fischio d’inizio di Milan-Bari, gara valida per la Coppa Italia che vedrà i rossoneri scendere in campo tra le mura amiche di San Siro. L’attesa è palpabile, non solo per il ritorno del calcio giocato, ma anche per ammirare il nuovo Milan plasmato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare.

A fornire gli ultimi aggiornamenti direttamente da Milanello è stato Peppe Di Stefano, stimato giornalista e inviato di Sky Sport. Le sue parole delineano un quadro chiaro delle aspettative e delle intenzioni del club in vista di questo primo importante impegno. Di Stefano ha sottolineato l’importanza di questa prima partita, definendola “il primo passo dove si crea il primo feeling con i tifosi e con lo stadio”. Un concetto ribadito anche dallo stesso mister Massimiliano Allegri in una recente intervista rilasciata al canale tematico del club. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la sua meticolosità, ha messo in guardia i suoi ragazzi da qualsiasi calo di concentrazione, invocando la massima umiltà fin dal primo minuto.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Di Stefano, il modulo prescelto per la sfida contro il Bari dovrebbe essere il 3-5-2. Una formazione che suggerisce un approccio tattico equilibrato, volto a garantire solidità difensiva e allo stesso tempo spinta offensiva. Un dubbio a centrocampo persiste, indice di un ballottaggio aperto per uno dei ruoli chiave nella mediana a tre. Ma è in attacco che si concentrano maggiormente le aspettative dei tifosi. La coppia offensiva dovrebbe essere composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, due nomi di peso che hanno il compito di riscattare una stagione precedente al di sotto delle attese sotto la gestione dei precedenti tecnici Fonseca prima e Conceicao poi. Su di loro ricade una grande responsabilità, ma anche la possibilità di dimostrare fin da subito il proprio valore e la propria intesa.

L’arrivo di Allegri in panzo e di Tare come DS ha riacceso l’entusiasmo nella tifoseria milanista. Il Milan vuole voltare pagina e costruire un nuovo ciclo vincente. La Coppa Italia, sebbene non sia l’obiettivo primario della stagione, rappresenta un banco di prova fondamentale per iniziare con il piede giusto. Sarà l’occasione per testare la nuova amalgama della squadra, per osservare i nuovi acquisti (se presenti) e per permettere ad Allegri di imprimere fin da subito la sua impronta tattica. L’atmosfera a San Siro sarà certamente calda e passionale, con i tifosi pronti a sostenere i propri beniamini in questa nuova avventura. La partita contro il Bari non è solo un semplice incontro di Coppa Italia, ma il simbolo di un nuovo inizio, un’opportunità per il Milan di dimostrare la sua fame e la sua determinazione nel perseguire i suoi obiettivi ambiziosi.