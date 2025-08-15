Milan Bari, le ultime sulle condizioni di Pulisic: il giocatore torna a disposizione

Milan Bari, buone notizie per Allegri: Pulisic è da considerarsi pienamente a disposizione per la Coppa Italia

Milano si prepara ad accendersi per l’inizio ufficiale della stagione 2025/2026. Il Milan del nuovo corso, guidato dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal Direttore Sportivo Igli Tare, è pronto a scendere in campo per il primo impegno ufficiale: l’esordio in Coppa Italia contro il Bari. La sfida, in programma domenica sera alle 21:15 nello storico stadio di San Siro, promette di offrire le prime indicazioni concrete sul nuovo progetto tecnico rossonero. L’attesa è alta, ma una notizia in particolare fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi e allo staff: il pieno recupero di Christian Pulisic.

Secondo quanto confermato da Calciomercato.com, l’esterno statunitense, elemento fondamentale nelle dinamiche offensive del Diavolo, ha superato l’infortunio alla caviglia che aveva destato preoccupazione durante la tournée estiva in Asia. Pulisic aveva accusato il dolore durante l’amichevole vinta contro il Liverpool, ma il periodo di riabilitazione è giunto al termine. Nelle ultime sessioni di allenamento, sia quella di ieri che quella odierna, Pulisic si è allenato regolarmente in gruppo con il resto della squadra, dimostrando di aver recuperato alla perfezione dalla problematica. La sua presenza è quindi assicurata per la partita di Coppa Italia contro il Bari, un fattore che offre ad Allegri una risorsa preziosa in più per sbloccare la partita e dare il via alla stagione con il piede giusto.

Il recupero di Pulisic è di fondamentale importanza per il Milan di Allegri. L’americano, con la sua velocità, la sua dribbling ability e la sua visione di gioco, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. La sua capacità di cambiare passo e di creare superiorità numerica sulle fasce sarà cruciale per scardinare la difesa del Bari, una squadra che presumibilmente affronterà l’impegno con grande determinazione e voglia di ben figurare contro una big come il Milan.

L’arrivo di Allegri in panchina, dopo la parentesi precedente, segna un nuovo capitolo per il Milan. Con Tare nel ruolo di DS, la strategia del club appare orientata a un mix di esperienza e talento emergente. L’obiettivo è quello di costruire una squadra solida, competitiva e in grado di lottare su più fronti. La Coppa Italia è un banco di prova importante per testare le prime idee tattiche del tecnico livornese e per dare fiducia al gruppo in vista di un’annata che si preannuncia intensa e ricca di sfide. La disponibilità immediata di Pulisic è un segnale positivo e un tassello importante in questo mosaico. Sarà interessante vedere come Allegri impiegherà l’americano e quali altre sorprese riserverà la formazione rossonera per questa prima, attesissima uscita ufficiale.