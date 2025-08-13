Milan Bari, i tifosi rossoneri non mancheranno: il dato sui biglietti venduti

Milan Bari di Coppa Italia avrà un’ottima cornice di pubblico pur non essendo una partita di cartello!

L’attesa è quasi finita: domenica 17 agosto alle ore 21:15, lo stadio San Siro riaprirà i suoi cancelli per la prima sfida ufficiale della stagione 2025/2026. L’avversario del Milan sarà il Bari, in una gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Un appuntamento che promette scintille, non solo per l’importanza della posta in gioco, ma anche e soprattutto perché segna il grande ritorno di un pezzo di storia milanista: Massimiliano Allegri.

Il “bis” del tecnico livornese, già artefice dello scudetto del 2011, accende l’entusiasmo dei tifosi. L’ex allenatore della Juventus, noto per il suo pragmatismo e la sua capacità di gestire i grandi campioni, si troverà di fronte a un’opportunità cruciale per iniziare la sua nuova avventura nel migliore dei modi. La sua presenza in panchina è uno dei motivi principali del grande afflusso di pubblico: sono già stati venduti circa 55mila biglietti, un dato impressionante per un match di coppa di mezza estate contro una squadra di Serie B.

San Siro, il tempio del calcio meneghino, si prepara a indossare il suo abito migliore. L’atmosfera che si preannuncia è quella delle grandi occasioni, con la Curva Sud e gli altri settori dello stadio pronti a sostenere a gran voce i loro beniamini. Non mancheranno inoltre i volti nuovi e le sorprese, con un occhio di riguardo per le nuove mosse tattiche studiate da Allegri per il suo Milan 2.0.

I rossoneri dovranno affrontare un Bari agguerrito, determinato a fare bella figura in un palcoscenico così prestigioso. La sfida, pur sulla carta sbilanciata, nasconde l’insidia tipica di queste partite: la voglia di un Davide di battere Golia. Il Diavolo, tuttavia, non può permettersi distrazioni e dovrà dimostrare subito di aver ritrovato la grinta e la mentalità vincente che hanno contraddistinto le squadre di Allegri nel suo primo ciclo. È il primo, vero banco di prova per il nuovo corso, un’occasione per mettere in chiaro le proprie ambizioni fin dal calcio d’inizio. San Siro è pronto, il Milan è pronto, la nuova stagione può finalmente cominciare.