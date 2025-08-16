Milan Bari, la novità di formazione spiazza i tifosi! Allegri ha un unico dubbio, può spuntarla lui

Milan Bari, importante spiffero da Milanello: Allegri deve sciogliere il dubbio tra Estupinan e Bartesaghi: l’italiano è in vantaggio

Con la nuova stagione alle porte e l’entusiasmo che si responde attorno al nuovo corso rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri in panchina e la direzione sportiva di Igli Tare, il Milan si prepara ad affrontare il Bari in un test che si preannuncia significativo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la probabile formazione che scenderà in campo inizia a prendere forma, delineando le prime idee tattiche del tecnico toscano e l’impronta lasciata dal calciomercato targato Tare.

La porta sarà presidiata dall’inamovibile Mike Maignan, una certezza tra i pali e un leader silenzioso per tutta la difesa. Davanti a lui, la linea a tre difensiva dovrebbe vedere Fikayo Tomori e Matteo Gabbia come pilastri centrali, a testimonianza della fiducia riposta nei loro confronti. La vera novità, e un chiaro segnale delle operazioni di mercato condotte da Tare, è la presenza di Stefan Pavlovic. Il giovane difensore, arrivato con l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato, avrà subito l’opportunità di mettersi in mostra, dimostrando il suo valore e la sua capacità di adattamento al calcio italiano. La sua inclusione nella probabile formazione sottolinea la volontà della dirigenza di inserire fin da subito i nuovi acquisti nel vivo del progetto.

A centrocampo, il Milan si schiererà con una linea a cinque che promette grande dinamismo e qualità. Sulle fasce, la probabile presenza di Alexis Saelemaekers e Alessandro Florenzi (quest’ultimo in ballottaggio con Bartesaghi o Estupinan, come vedremo) garantirà spinta e ampiezza. Al centro, la coppia Yacine Adli e Ruben Loftus-Cheek sembra destinata a dettare i ritmi di gioco e a fornire quella fisicità necessaria in mezzo al campo. La loro intesa sarà fondamentale per la costruzione delle azioni e per il filtro davanti alla difesa. La scelta di Allegri di affidarsi a loro fin da subito evidenzia la volontà di costruire un centrocampo solido e allo stesso tempo capace di innescare gli attaccanti.

Il vero nodo della formazione, come evidenziato da Sky Sport, riguarda la corsia sinistra, con il ballottaggio tra Davide Bartesaghi e Piero Estupiñán. Questa scelta sarà cruciale per definire l’equilibrio della squadra e la capacità di spinta sulla fascia. Entrambi offrono caratteristiche diverse: Bartesaghi più propenso alla fase difensiva, Estupiñán un terzino di spinta con una maggiore propensione offensiva. La decisione finale di Allegri dipenderà dalle strategie tattiche adottate per la gara contro il Bari.

In attacco, il Milan punterà sulla fantasia e la rapidità di Rafael Leão e Christian Pulisic. La loro intesa e la capacità di creare superiorità numerica saranno le armi principali per scardinare la difesa avversaria. Leão, con le sue accelerazioni e il suo dribbling, è una minaccia costante per qualsiasi difesa, mentre Pulisic, con la sua tecnica e la sua visione di gioco, è in grado di rifinire e concludere. La coppia rappresenta un mix esplosivo di talento e imprevedibilità, su cui Allegri e Tare ripongono grandi speranze per la stagione.

In sintesi, la probabile formazione che si profila per il match contro il Bari è un chiaro indicatore delle intenzioni di Massimiliano Allegri e del lavoro svolto da Igli Tare sul mercato. La presenza di nuovi volti e la conferma di pilastri della squadra dimostrano la volontà di costruire un Milan competitivo e in grado di lottare per i massimi traguardi. Tutti gli occhi saranno puntati su questa prima uscita, un banco di prova importante per valutare l’amalgama della squadra e l’efficacia delle nuove strategie. Sarà interessante vedere come i nuovi innesti si inseriranno nel meccanismo di gioco e quale impatto avranno le scelte tattiche del nuovo allenatore. Il Milan è pronto a ripartire, con l’obiettivo di regalare nuove emozioni ai propri tifosi.