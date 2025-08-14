Milan Bari, nuovo look per il manto erboso di San Siro: via alla stagione con un campo perfetto

Milan Bari, anche San Siro si prepara ad assistere all’esordio stagionale dei rossoneri in Coppa Italia: rifatto il manto erboso

Milano si prepara ad accogliere una nuova entusiasmante stagione calcistica e, come ogni anno, l’attenzione si concentra anche sulle condizioni del terreno di gioco dello Stadio San Siro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nei primi giorni di agosto il leggendario prato di San Siro è stato completamente rizollato e ricucito. Questo intervento, ormai una consuetudine dopo un’estate ricca di concerti ed eventi extra-calcistici, mira a garantire un manto erboso in condizioni ottimali fin dalle prime battute ufficiali della stagione.

L’obiettivo primario era presentare un campo impeccabile già per la prima partita ufficiale in programma domenica sera: l’esordio stagionale del Milan in Coppa Italia contro il Bari. Una sfida importante che vedrà i rossoneri scendere in campo con grandi aspettative, sotto la guida del nuovo corso tecnico e dirigenziale.

Un Investimento per lo Spettacolo e la Prestazione

La cura del manto erboso di San Siro è un aspetto cruciale non solo per lo spettacolo offerto ai tifosi, ma anche per le prestazioni dei calciatori. Un campo in perfette condizioni permette un gioco più fluido, riduce il rischio di infortuni e consente ai giocatori di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche. La tradizione di eccellenza di San Siro, uno degli stadi più iconici del mondo, impone standard elevatissimi, e la decisione di intervenire con un rizollatura completa dimostra l’impegno costante nel mantenere queste aspettative.

Questa operazione, che avviene regolarmente ogni anno, è complessa e richiede competenze specifiche nel campo dell’agronomia sportiva. Il processo di rizollatura consiste nella rimozione dello strato superficiale del vecchio prato e nella posa di nuove zolle di erba pre-coltivata, garantendo così un campo immediatamente calpestabile e performante. La ricucitura, invece, si riferisce alla sistemazione delle singole porzioni di prato per eliminare eventuali dislivelli o imperfezioni, assicurando una superficie omogenea e sicura.

Il Nuovo Milan di Tare e Allegri: Pronti per la Sfida

L’attesa per il debutto del nuovo Milan è palpabile. Con la nomina di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore, il club rossonero ha intrapreso un percorso di rinnovamento che si preannuncia affascinante. La partita di Coppa Italia contro il Bari sarà il primo banco di prova per valutare il lavoro svolto finora e per testare le prime dinamiche di gioco della squadra.

L’impegno nel garantire un campo da gioco impeccabile per questa importante gara d’esordio sottolinea la serietà con cui il Milan, e più in generale l’amministrazione di San Siro, affrontano la stagione. I tifosi che riempiranno gli spalti di San Siro domenica sera potranno ammirare non solo i propri beniamini, ma anche un manto erboso rigoglioso e curato, degno della storia e del prestigio di uno degli stadi più amati d’Italia e d’Europa. Questo intervento è un chiaro segnale che tutto è pronto per un’altra stagione di emozioni calcistiche indimenticabili a San Siro.