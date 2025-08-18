Milan Bari, bastone e carota di Landucci per Pulisic e Loftus-Cheek: «Questa cosa loro non ci è piaciuta». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si è imposto per 2-0 sul Bari, ma al di là del risultato, la prestazione in campo ha fornito diversi spunti di riflessione. Sulla panchina rossonera, in sostituzione dello squalificato Massimiliano Allegri, c’era l’allenatore in seconda Marco Landucci, che al termine della gara ha analizzato la sfida ai microfoni di Mediaset, soffermandosi in particolare sulle scelte tattiche della squadra.

Sul modulo e la strategia di gioco, Landucci ha chiarito le intenzioni dello staff tecnico: “A seconda delle situazioni. Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno”. Le sue parole hanno svelato come la squadra abbia lavorato per sfruttare la posizione dei due trequartisti, cercando di farli agire negli spazi tra le linee avversarie. L’obiettivo era disorganizzare la difesa del Bari e creare superiorità numerica sulle fasce.

Landucci ha anche evidenziato un aspetto meno positivo della partita, un dettaglio che non è piaciuto né a lui né ad Allegri: “Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace”. Questa critica costruttiva dimostra l’attenzione ai particolari dello staff tecnico, che nonostante la vittoria cerca sempre la perfezione e la massima efficacia. L’analisi del vice-allenatore conferma la mentalità ambiziosa del gruppo, che non si accontenta del successo ma punta a migliorare ogni singolo aspetto del proprio gioco. La vittoria, frutto di una chiara strategia, è un segnale incoraggiante per il percorso stagionale del Milan sotto la guida di Allegri.