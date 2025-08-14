Milan Bari, Allegri ha sciolto le riserve: questo il probabile undici, indicazioni precise da Milanello

Milan Bari, Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve: formazione praticamente decisa per la sfida in Coppa Italia contro il Bari

Il Milan si prepara a dare il via ufficiale alla sua stagione 2025/2026. L’appuntamento è fissato per domenica 17 agosto, alle ore 21:15, allo stadio San Siro, dove i rossoneri affronteranno il Bari nel Primo Turno di Coppa Italia Frecciarossa. Questa sfida segnerà l’inizio del nuovo anno calcistico per la formazione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, a soli sei giorni dall’esordio in campionato contro la Cremonese, previsto per il 23 agosto.

La preparazione è stata intensa, e sebbene manchino ancora alcuni allenamenti che potrebbero fornire ulteriori indicazioni, le linee guida di Allegri, nonostante la sua squalifica che lo terrà in panchina, sembrano chiare. Il tecnico si orienta verso la conferma della difesa a tre, un modulo che ha spesso caratterizzato le sue squadre. Non ci sarà spazio dal primo minuto per il neo-arrivato De Winter, con la retroguardia che sarà composta da un terzetto solido davanti a Mike Maignan: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Sulle fasce, la spinta offensiva sarà affidata a Alexis Saelemaekers sulla corsia di destra, mentre sulla fascia opposta, il neo-acquisto Pervis Estupinan avrà il compito di arare la fascia sinistra. Il centrocampo, snodo cruciale del gioco di Allegri, vedrà Samuele Ricci agire come vertice basso, a dettare i ritmi e a fare da schermo davanti alla difesa. Ai suoi lati, nel ruolo di mezzali, due elementi di grande dinamismo e qualità: Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.

In attacco, la coppia titolare è già definita e promette scintille: Christian Pulisic e il fuoriclasse Rafael Leao avranno il compito di scardinare la difesa avversaria. La loro intesa e la loro capacità di creare pericoli saranno fondamentali per sbloccare la partita e dare il via alla stagione con una vittoria convincente.

Dalla panchina, il Milan potrà contare su risorse importanti che, pur non essendo ancora al top della condizione, rappresentano il futuro e la profondità della rosa. Ardon Jashari e l’esperto Luka Modric dovranno avere il tempo necessario per entrare in forma e ritrovare il ritmo partita, così come il centravanti Santiago Gimenez, arrivato per rinforzare il reparto offensivo. Sarà presente e a disposizione di Allegri anche il nuovo acquisto Zachary Athekame, pronto a dare il suo contributo quando chiamato in causa.

La società, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha lavorato per costruire una squadra competitiva e profonda, capace di affrontare il doppio impegno tra campionato e coppe con ambizione. L’obiettivo è chiaro: iniziare la stagione con il piede giusto, superando il turno di Coppa Italia e presentandosi all’esordio in campionato con il morale alto. La sfida contro il Bari sarà un banco di prova importante per valutare la condizione fisica e tattica della squadra e per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista degli impegni futuri. Tutte le informazioni provengono da un articolo de La Gazzetta dello Sport.