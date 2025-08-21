Milan Bari, San Siro senza la Curva Sud: ma la media spettatori resta pari allo scorso anno

Milan Bari, senza la Curva Sud c’è comunque il pienone allo Stadio San Siro. Il dato pareggia quello della media spettatori dello scorso anno

L’atmosfera di San Siro, tempio del calcio italiano, ha regalato un’altra serata di grande calcio e passione. In occasione del match di Coppa Italia tra Milan e Bari, lo stadio milanese si è riempito, confermando ancora una volta l’immutato affetto dei tifosi per i colori rossoneri. Nonostante l’amichevole estiva giocata in precedenza, questa partita ha avuto un sapore diverso, segnando il debutto ufficiale dei rossoneri nella competizione e, per i tifosi, una prima occasione per rivedere in campo la squadra di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per dare un nuovo slancio.

I dati ufficiali forniti dalla società hanno confermato il grande successo dell’evento: sono stati ben 71.061 gli spettatori presenti sugli spalti. Un numero impressionante per una partita del primo turno di Coppa Italia, che dimostra la fame di calcio e l’entusiasmo della tifoseria meneghina. Il pubblico ha risposto presente pareggiando la media spettatori della stagione 2024/2025. Vista l’assenza della Curva Sud si è però registrato un clima piuttosto spento nel match di Coppa Italia.

Una parte significativa di questo spettacolo è stata creata anche dai circa 5mila tifosi del Bari, che hanno riempito il settore ospiti. I supporter pugliesi, noti per la loro passione e il loro calore, non hanno voluto mancare all’appuntamento, compiendo un lungo viaggio per sostenere la propria squadra in un’importante sfida. I biancorossi hanno colorato un angolo di San Siro, dimostrando la loro vicinanza alla squadra e la loro incrollabile fede calcistica.

La presenza massiccia di pubblico, con un mix di tifosi del Milan e del Bari, ha reso la serata speciale, unendo in un’unica passione due delle tifoserie più calde e affezionate d’Italia. Per il Milan, il grande afflusso di spettatori è un segnale positivo e un incentivo in più a fare bene in campo. Per il Bari, il sostegno dei propri tifosi è un’iniezione di fiducia per il proseguimento della stagione.