Milan Bari, minuto di raccoglimento e lutto al braccio per la scomparsa del figlio di Verreth

Milan Bari, le due squadre osserveranno un minuto di silenzio e giocheranno con il lutto al braccio per omaggiare Verreth e la tragica scomparsa del figlio

Il ritorno del calcio giocato, con la Coppa Italia che riapre i battenti, sarà segnato da un momento di grande commozione e solidarietà a San Siro. In occasione della sfida tra Milan e Bari, in programma domenica sera alle 21.15, le due squadre scenderanno in campo per rendere omaggio alla memoria del piccolo Elliot Verreth, figlio del centrocampista belga dei biancorossi, Matthias Verreth, tragicamente scomparso nelle scorse settimane. La notizia, comunicata ufficialmente dal Bari sul proprio sito, ha toccato profondamente l’intera comunità sportiva.

Il club pugliese ha voluto condividere il toccante gesto di vicinanza al proprio giocatore e alla sua famiglia attraverso un comunicato che ha trovato immediata eco nel mondo del calcio. L’annuncio specifica che la sfida, valida per i 32esimi di Coppa Italia, vedrà un momento di profondo raccoglimento prima del fischio d’inizio. Il testo recita: “In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al ‘G. Meazza’ di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d’inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia“.

Questo gesto di grande sensibilità dimostra ancora una volta come, di fronte al dolore, le rivalità sportive e i colori delle maglie svaniscano per lasciare spazio all’umanità. Il Milan di Max Allegri, accogliendo la richiesta, ha confermato la sua vicinanza a un avversario in un momento così difficile. A San Siro, tempio del calcio, non sarà solo l’inizio di una nuova stagione, ma un momento di raccoglimento in cui l’intero stadio si unirà in un abbraccio simbolico alla famiglia Verreth. Il minuto di silenzio e il lutto al braccio indossato da entrambi i club serviranno a ricordare che, al di là del risultato sportivo, ci sono valori che superano ogni competizione e che l’unità e il sostegno reciproco sono i veri pilastri dello sport. L’esordio del Milan in Coppa Italia e l’inizio della stagione del Bari saranno dunque momenti carichi di emozione, a testimonianza di una sensibilità che onora il calcio.