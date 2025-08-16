Milan Bari, Allegri tira dritto! Scelte fatte a Milanello, giocano loro dal primo minuto a San Siro

Milan Bari, Massimiliano Allegri ha scelto la formazione con la quale i rossoneri affronteranno il Bari in Coppa Italia. Ultime

Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Bari in una partita cruciale mantenendo una difesa a tre. Una scelta che denota la cautela del nuovo tecnico rossonero, il quale, coadiuvato dal nuovo DS Tare, non vuole lasciare nulla al caso, soprattutto in un momento della stagione in cui le gambe dei giocatori sono ancora pesanti e il rischio di passi falsi è dietro l’angolo.

Allegri, noto per la sua pragmaticità e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni tattiche, sembra intenzionato a riproporre il modulo che ha testato durante la pre-campionato. Nonostante l’obiettivo finale del Milan sia l’adozione di un più offensivo 4-3-3, per ora si privilegia la solidità difensiva. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico abbia “visto cose buone, alternate ovviamente ad altre meno buone” durante l’estate, il che lo spinge a un approccio più cauto in una partita da “dentro-fuori”. Il Bari, dal canto suo, non ha “nulla da perdere” e questo lo rende un avversario particolarmente insidioso, capace di creare difficoltà anche quando la “strada va verso una logica discesa”.

La probabile formazione vede Tomori, Gabbia e Pavlović a comporre il terzetto difensivo, garantendo fisicità e velocità. A centrocampo, la scelta ricade su Ricci davanti alla difesa, affiancato da Loftus-Cheek e Fofana. Questa mediana promette dinamismo e capacità di interdizione, fondamentale per schermare la retroguardia. Curiosamente, la Gazzetta riporta che giocatori del calibro di Modrić e Jashari potrebbero subentrare a partita in corso, segno della profondità della rosa a disposizione di Allegri e Tare. In attacco, la coppia Pulisic-Leão dovrebbe garantire la giusta dose di fantasia e pericolosità offensiva, cercando di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il 3-5-2, che in fase di impostazione può trasformarsi in una linea a quattro, offre una buona flessibilità tattica. Questo permette al Milan di essere più coperto in fase difensiva, limitando gli spazi agli avversari, e al contempo di sfruttare la spinta dei quinti di centrocampo per supportare l’azione offensiva. La scelta di Allegri riflette la sua filosofia di gioco, che predilige la sicurezza e la capacità di non subire gol, soprattutto in partite che possono decidere il percorso stagionale. L’obiettivo primario è non “smarrirsi” e procedere con passo sicuro.

La decisione di Allegri di non rischiare e di affidarsi a un modulo più cauto per questa partita è comprensibile, data la delicatezza del momento e la posta in gioco. Sarà interessante vedere come questa formazione risponderà sul campo e se la solidità difensiva prevarrà sulla maggiore spinta offensiva che un 4-3-3 potrebbe offrire. Il Milan di Allegri e Tare è solo all’inizio del suo percorso, e ogni scelta tattica è un tassello fondamentale per costruire la squadra che affronterà le sfide future.