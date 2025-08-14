Milan Bari, il prato di San Siro si rifà il look: campo rizollato in vista del debutto stagionale

Milan Bari, il terreno di gioco di San Siro è stato rizollato in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, l’attesa cresce non solo per le mosse di calciomercato, ma anche per la condizione del campo da gioco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan si prepara ad affrontare la sua prima partita ufficiale in un San Siro completamente rinnovato. Dopo un’estate ricca di eventi e concerti, il terreno di gioco è stato rizollato e ricucito per garantire condizioni ottimali fin dalla sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica sera.

Questo intervento è un segnale di grande attenzione da parte del club per i dettagli, fondamentali per un gioco veloce e di qualità. Un manto erboso perfetto è un alleato prezioso per la squadra di Massimiliano Allegri, che punta a partire con il piede giusto in questa nuova avventura.

La Gazzetta dello Sport ha anche svelato quella che, secondo il quotidiano, sarà la probabile formazione del Milan per la sfida di Coppa Italia. La squadra rossonera scenderà in campo con un 3-5-2, un modulo che evidenzia la volontà di Allegri di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di sfruttare al meglio le qualità dei nuovi arrivati.

In porta, ovviamente, ci sarà Maignan. La difesa a tre vedrà la presenza di Tomori, affiancato da Gabbia e dal nuovo acquisto Pavlovic, a testimonianza della fiducia riposta nel giovane difensore. A centrocampo, l’esterno destro sarà Saelemakers, mentre sulla corsia opposta agirà il terzino Estupinan, un altro volto nuovo che farà il suo esordio ufficiale. Al centro, la linea a tre sarà composta da Loftus-Cheek, Ricci e Fofana, un mix di fisicità, tecnica e dinamismo. In attacco, la coppia titolare sarà formata da Pulisic e Leao, un tandem che promette spettacolo e gol.

Questa formazione suggerisce un Milan ambizioso e pronto a mettere in mostra un gioco aggressivo e propositivo fin dalle prime battute della stagione. La sinergia tra i nuovi acquisti e i senatori della squadra sarà cruciale per raggiungere gli obiettivi stagionali. Le scelte di Allegri e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare stanno prendendo forma, e la partita contro il Bari sarà il primo banco di prova per il nuovo progetto rossonero. I tifosi sono pronti a riempire San Siro e a sostenere la squadra in questa nuova e affascinante avventura.