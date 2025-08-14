Milan Bari, attesi 5000 tifosi dei Galletti: Nikolau lancia la sfida ai rossoneri

Milan Bari, molto entusiasmo da parte dei tifosi pugliesi in vista del turno di Coppa Italia

L’attesa per l’inizio della stagione ufficiale è quasi finita, e il Milan si prepara a scendere in campo per la sua prima partita. Domenica sera, alle 21.15, San Siro sarà il teatro del Primo Turno di Coppa Italia, che vedrà i rossoneri affrontare il Bari. La squadra pugliese, guidata in panchina da Fabio Caserta, si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di affrontare un avversario di categoria superiore, ma con la voglia di fare bella figura. A parlare in conferenza stampa, prima del tecnico che interverrà sabato, è stato il neo-acquisto e difensore greco, Dimitrios Nikolaou.

Le parole di Nikolaou mostrano un Bari ancora in una fase di rodaggio, ma con la giusta determinazione per affrontare la sfida. “Noi siamo in una fase di costruzione. Stiamo trovando il nostro cammino, con il nostro allenatore. Domenica andiamo a fare una partita che sappiamo tutti che sarà molto difficile e con un avversario superiore, tante categorie sopra di noi. Ce la metteremo tutta e faremo del nostro meglio. Siamo all’inizio ma ci faremo trovare pronti per tutte le partite che dobbiamo affrontare“. Il difensore greco ha sottolineato l’umiltà della squadra, ma anche la sua volontà di dare il massimo, un atteggiamento che sarà fondamentale in un match così impegnativo.

Un’ulteriore motivazione per il Bari sarà il sostegno dei suoi tifosi, che si preannunciano numerosissimi a San Siro. “5000 tifosi del Bari a San Siro? Io ho saputo che saranno in così tanti l’altro ieri ed è una cosa molto bella. Ci deve far essere orgogliosi. Noi faremo il massimo per loro e per portare un risultato o fare una grande prestazione“. L’entusiasmo dei supporters baresi è un segnale forte e chiaro della passione che anima la piazza pugliese, e il loro supporto sarà un’arma in più per la squadra di Caserta.

Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri e del nuovo DS Igli Tare si presenta al primo appuntamento stagionale con l’obbligo di vincere. La Coppa Italia è un obiettivo importante per i rossoneri, che vogliono iniziare con il piede giusto il nuovo ciclo. Il match contro il Bari sarà un banco di prova significativo per testare le nuove idee tattiche di Allegri e per vedere all’opera i nuovi acquisti. L’incontro tra il Milan e il Bari non è solo una partita di calcio, ma un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e di regalare emozioni ai propri tifosi, che si preannunciano protagonisti sugli spalti di San Siro.