Milan Bari, le ultime di formazione: Estupinan pronto al debutto da titolare

Milan Bari, Estupinan sta convincendo Allegri e questa sera dovrebbe giocare dal primo minuto

Stasera, a San Siro, il Milan farà il suo debutto stagionale in Coppa Italia e lo farà in un match che si preannuncia cruciale per valutare le prime alchimie della nuova squadra. L’avversario sarà un avversario d’eccezione e l’attesa è palpabile non solo per i tifosi rossoneri, ma anche per osservare da vicino le scelte del neo allenatore Massimiliano Allegri. Dopo una preparazione estiva intensa e alcune amichevoli, tra cui un tour in Inghilterra che ha mostrato segnali molto positivi, i riflettori sono puntati su un giocatore in particolare: Pervis Estupiñán.

Il terzino ecuadoriano, arrivato in rossonero in estate, ha avuto un inizio altalenante. Le prime uscite hanno sollevato qualche dubbio, ma con il passare del tempo e il lavoro meticoloso di Allegri, il giocatore ha mostrato una crescita esponenziale. Nelle ultime amichevoli, specialmente quelle disputate in terra inglese, Estupiñán è stato inserito stabilmente nello scacchiere titolare, offrendo prestazioni convincenti che hanno sciolto le riserve del tecnico livornese. La sua solidità difensiva unita a una propositività offensiva lo rendono un elemento prezioso per il gioco che Allegri intende impostare.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, l’ex Brighton si avvia dunque verso una maglia da titolare nell’importante sfida di Coppa Italia. Questa scelta non è casuale: Allegri ha bisogno di risposte concrete e vuole dare fiducia a chi ha saputo meritarsela sul campo. L’inserimento di Estupiñán dal primo minuto serve a consolidare il suo ruolo e a dargli l’opportunità di confermare quanto di buono mostrato. La fiducia del tecnico è un elemento fondamentale per la crescita di un calciatore, e in questo senso il lavoro di Massimiliano Allegri e del nuovo DS Igli Tare è stato determinante. Tare, in particolare, ha lavorato sodo per portare a Milano giocatori funzionali alle idee del tecnico, e la scommessa su Estupiñán sembra stia dando i suoi frutti.

L’impatto di Allegri sul Milan si sta già notando: il tecnico sta plasmando la squadra secondo i suoi schemi, cercando di valorizzare ogni singolo elemento a disposizione. La Coppa Italia diventa così un banco di prova non solo per il Milan come collettivo, ma anche per le singole pedine, con Estupiñán in prima fila per dimostrare il proprio valore. I tifosi si aspettano un Milan solido, compatto e capace di imporre il proprio gioco. La fascia sinistra, occupata da Estupiñán, sarà un punto nevralgico da monitorare con attenzione, vista la sua capacità di spingere e creare superiorità numerica. Il futuro del Milan passa anche da queste decisioni tecniche e dalla capacità dei nuovi acquisti di integrarsi rapidamente. La sfida di domani è solo l’inizio, ma è un inizio che può già dare indicazioni importanti sul percorso che attende il Milan in questa nuova stagione. La fonte di questa notizia è un articolo pubblicato precedentemente, e conferma come il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri stia già dando i suoi primi risultati tangibili.