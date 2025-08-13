Milan Bari, ufficiale la designazione arbitrale per il debutto stagionale dei rossoneri

Milan Bari, l’AIA ha ufficializzato il nome del direttore di gara che arbitrerà il debutto stagionale dei rossoneri di Max Allegri

Si torna ufficialmente in campo e l’attesa per l’inizio della nuova stagione si fa sentire. La Coppa Italia dà il via alle danze con il suo turno preliminare, e l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide in programma nel weekend. L’attenzione si concentra in particolare su San Siro, dove il Milan farà il suo esordio stagionale domenica sera. I rossoneri ospiteranno il Bari alle ore 21.15, in una partita che segna il primo passo ufficiale di un’annata ricca di aspettative.

Per dirigere l’incontro è stato scelto il fischietto Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco. La sua designazione ha subito attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, poiché Arena è un direttore di gara con un’esperienza limitata nella massima serie. Nel suo curriculum, infatti, si registra un’unica partita arbitrata in Serie A, un dato che sottolinea l’importanza e al tempo stesso la responsabilità di questa designazione per la sua carriera. Il precedente in questione è stato il match tra Como e Genoa, terminato 1-0 in favore dei lariani, valido per la 34esima giornata della scorsa stagione. Una gara che Arena ha gestito con attenzione, ma che non può eguagliare il peso e la visibilità di un debutto a San Siro con il Milan.

La sfida tra Milan e Bari sarà dunque un banco di prova significativo non solo per le due squadre, ma anche per l’intera squadra arbitrale. A coadiuvare Arena ci sarà un team di arbitri e assistenti scelti per garantire la massima accuratezza in ogni decisione.

Ecco la designazione completa per il match di domenica:

Arbitro: ARENA

Assistenti: FONTEMURATO – VOTTA

– Quarto Ufficiale: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

La presenza di un team di supporto con esperienza, in particolare alla VAR con l’esperto Maggioni, è un segnale di cautela e attenzione da parte dell’AIA. Questo permetterà ad Arena di affrontare con maggiore serenità una partita di tale importanza, sapendo di poter contare su una tecnologia all’avanguardia per risolvere eventuali dubbi. L’esordio del Milan di Max Allegri in Coppa Italia è, dunque, pronto a entrare nel vivo, con tutti gli occhi puntati su San Siro per il primo, vero banco di prova della stagione.