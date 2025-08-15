Milan Bari, i pugliesi si preparano alla trasferta di San Siro: le ultime

Milan Bari, la sfida di Coppa Italia rappresenta il debutto stagionale per entrambe le squadre

Mentre il Milan affina le proprie strategie in vista del debutto stagionale, anche il Bari, prossimo avversario in Coppa Italia, continua la sua preparazione con grande attenzione. La sfida, in programma domenica sera alle 21:15 a San Siro, è il primo vero banco di prova per entrambe le formazioni. I pugliesi, guidati dal loro staff tecnico, stanno lavorando sodo per presentarsi al meglio contro una delle squadre più blasonate d’Italia. Il sito ufficiale del club biancorosso ha fornito un dettagliato report dell’allenamento di ieri, 14 agosto.

L’impegno dei giocatori del Bari è massimo in questi giorni. Il report ufficiale evidenzia che la squadra ha svolto un’intensa seduta prettamente tattica, preceduta da un lungo prologo in sala video. Questo approccio dimostra quanto la partita contro il Milan sia sentita e preparata nei minimi dettagli. Le esercitazioni a tutto campo, con obiettivi variabili, hanno permesso ai giocatori di simulare diverse situazioni di gioco che potrebbero verificarsi domenica sera. L’obiettivo è chiaro: limitare i danni contro un avversario tecnicamente superiore e sfruttare ogni minima occasione per colpire.

La sfida in casa del Milan è un’occasione speciale per il Bari. La gara, valida per i 32esimi di Coppa Italia FrecciaRossa, sarà un’opportunità unica per i giocatori di mettersi in mostra su un palcoscenico importante come quello del “G. Meazza”. Per l’allenatore e per la società, è un’occasione per valutare il livello di preparazione della squadra in vista del campionato.

Mentre il Milan del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri si prepara a presentare i suoi nuovi acquisti, il Bari deve fare i conti anche con qualche assenza. Il report ha infatti segnalato una tabella di lavoro differenziata per Davide Colangiuli e Sheriff Kassama. La speranza è che possano recuperare in tempo, ma la loro presenza è in forte dubbio.

Il programma del Bari è serrato. Per la giornata di Ferragosto è prevista una seduta di allenamento pomeridiana, mentre sabato, il giorno prima della partita, la squadra effettuerà la seduta di rifinitura in mattinata. Nel primo pomeriggio il gruppo partirà alla volta di Milano, pronto a confrontarsi con una delle squadre più attese della stagione.