Milan Bari, piovono conferme da Milanello! Allegri ha scelto gli undici titolari, in attacco giocheranno loro due. E Modric...

Milan Bari, conferme da Milanello: Modric verso la panchina, in avanti Pulisic in vantaggio su Santiago Gimenez come spalla di Leao

In vista dell’imminente sfida di Coppa Italia contro il Bari, che si terrà domenica alle 21:15 a San Siro, l’attenzione a Milanello è tutta rivolta alle scelte di formazione. Il nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, sta valutando diverse opzioni tattiche, inclusa l’inedita soluzione della difesa a tre. Questa scelta, riportata da Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, non solo rappresenterebbe una novità interessante per l’assetto del Milan targato Allegri, ma permetterebbe anche ai giovani De Winter e Athekame di integrarsi gradualmente negli schemi della squadra, riducendo la pressione di un esordio in un ruolo più esposto. In questo scenario tattico, i pilastri difensivi sarebbero Pavlovic, Gabbia e Tomori, pronti a blindare la retroguardia rossonera fin dal primo minuto.

L’incontro con il Bari non sarà soltanto il primo impegno ufficiale della stagione per il Milan, ma anche un’occasione speciale per i tifosi. Intorno alle 20:55, poco prima del fischio d’inizio, i nuovi acquisti verranno presentati ufficialmente ai 60mila e oltre spettatori attesi a San Siro. Sarà un momento di grande entusiasmo e calore, con i supporter rossoneri pronti ad accogliere i volti nuovi e a manifestare il proprio sostegno in vista della stagione che verrà. Tra i volti nuovi, spicca l’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo del club, una figura chiave che ha lavorato al fianco di Allegri per costruire una rosa competitiva.

Per quanto riguarda l’attacco, il reparto offensivo presenta ancora un ballottaggio importante. Il dubbio principale, sempre secondo Il Corriere dello Sport, riguarda la spalla di Rafael Leao. La scelta è tra l’estro di Christian Pulisic e la potenza di Santiago Gimenez. Entrambi i giocatori offrono soluzioni diverse e sarà interessante vedere chi Allegri deciderà di schierare per cercare di scardinare la difesa del Bari. A centrocampo, invece, la situazione sembra più definita per Luka Modric. Il talentuoso croato, pur essendo un rinforzo di altissimo livello, non ha ancora raggiunto la condizione fisica ottimale per disputare l’intera partita. Per questo motivo, Modric dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso e a dare il suo contributo quando necessario.

Un dettaglio importante da considerare è che Massimiliano Allegri non siederà in panchina contro il Bari. L’allenatore rossonero dovrà infatti scontare una squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia del 2024. Il suo debutto ufficiale alla guida del Milan avverrà quindi una settimana più tardi, sempre a San Siro, in occasione della prima giornata di campionato contro la Cremonese. Nonostante la sua assenza in campo, le sue direttive e la sua impronta tattica saranno comunque ben visibili, con la squadra che cercherà di iniziare la stagione con il piede giusto in questa sfida di Coppa Italia. La partita con il Bari rappresenta quindi un banco di prova importante per il nuovo corso del Milan di Allegri e Tare, un’occasione per testare gli schemi e rodare la squadra in vista degli impegni futuri.