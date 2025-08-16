Milan Bari, le parole di Caserta alla vigilia: il tecnico dei pugliesi analizza i rossoneri

Milan Bari, il tecnico dei pugliesi Caserta analizza i rossoneri nella conferenza stampa di vigilia

San Siro si prepara ad accogliere la prima partita ufficiale della stagione per il Milan e per i suoi tifosi. I rossoneri, vice-campioni in carica della Coppa Italia, daranno il via alla loro avventura contro il Bari, in una sfida che vedrà anche la presentazione al pubblico dei nuovi volti della squadra. La gara, valida per i trentaduesimi di finale, si disputerà domani, domenica 17 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21:15.

Se l’attesa per il Milan è altissima, anche il Bari si prepara con grande entusiasmo a questo appuntamento, sostenuto da circa 5000 tifosi che faranno sentire il loro calore a San Siro. Il tecnico dei pugliesi, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa questa mattina, offrendo il suo punto di vista sulla sfida che attende i suoi ragazzi.

“L’importanza è tanta, l’avversario non è solo di Serie A ma è una delle favorite per lo scudetto,” ha esordito Caserta, riconoscendo la forza e il blasone del Milan. Nonostante la differenza di categoria, l’allenatore ha chiarito quale sarà l’approccio della sua squadra: “Bisogna, come ho chiesto ai ragazzi, giocarsela a viso aperto. Credo che se ti concedi all’avversario, puoi solo ottenere cose negative.” La filosofia di Caserta è chiara: affrontare il match senza timore, con l’obiettivo di imporre il proprio gioco e non limitarsi a difendersi.

Caserta ha poi fornito dettagli sulla condizione della squadra e sulle aspettative per la partita, sottolineando l’importanza di ritrovare il ritmo gara dopo la preparazione estiva. “La squadra sta bene, prendere ritmo partita sarà difficile, già ieri non erano molto alti.” La principale preoccupazione dell’allenatore del Bari sembra essere la fase di possesso palla, un aspetto cruciale per non subire l’iniziativa del Milan di Allegri e del neo direttore sportivo Tare. “Dovremo essere bravi nella fase di possesso, senza paura di giocare, cercando anche cose difficili e concretizzando ciò che abbiamo provato in allenamento.” L’obiettivo è chiaro: mostrare coraggio, tentare la giocata e trasformare in realtà quanto provato sul campo di allenamento.

Mentre il Bari si prepara a questa importante sfida, il Milan si presenta al suo pubblico con un progetto rinnovato, guidato dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e dall’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo. L’incontro di Coppa Italia sarà il primo banco di prova per il nuovo assetto societario e tecnico. Le parole di Fabio Caserta confermano l’alto rispetto che il mondo del calcio nutre nei confronti del Milan e delle sue ambizioni, rendendo la sfida di domani sera non solo un’occasione sportiva, ma anche un momento di grande visibilità per la squadra pugliese.