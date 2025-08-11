Milan Bari, la società apre il terzo anello rosso: biglietti in vendita per la Coppa Italia

Milan Bari, i tifosi stanno rispondendo alla grande in vista dell’avvio della nuova stagione: si avvicina il debutto in Coppa Italia

L’inizio della stagione ufficiale del Milan si preannuncia infuocato. I tifosi rossoneri, desiderosi di sostenere la squadra in questa nuova avventura, stanno rispondendo con un entusiasmo travolgente. Per il match contro il Bari, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia, la richiesta di biglietti è stata talmente alta che il club ha dovuto aprire alla vendita anche il terzo anello rosso di San Siro, a meno di una settimana dal fischio d’inizio. Un segnale fortissimo che dimostra l’attesa e le aspettative che circondano il Milan di Massimiliano Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare.

La sfida contro il Bari non è una semplice partita. È la prima uscita ufficiale della stagione 2025/26, un banco di prova importante per testare la preparazione e le ambizioni del nuovo Milan. L’entusiasmo del pubblico è una spinta in più per la squadra, che avrà il compito di dimostrare sul campo i progressi fatti in precampionato e di iniziare la stagione con il piede giusto. Il match, che si disputerà domenica 17 agosto 2025 alle 21.15, sarà trasmesso in diretta su Canale 5, permettendo a tutti i tifosi di seguire l’esordio della squadra.

L’affluenza di pubblico per una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B (o comunque di una serie inferiore) è un dato che fa riflettere. Il ritorno di Allegri in panchina ha riacceso la passione dei tifosi, che vedono nel tecnico livornese la garanzia di una gestione solida e vincente. Il lavoro di Igli Tare sul mercato, con l’arrivo di nuovi giocatori come Koni De Winter e le trattative per un attaccante di peso, ha contribuito a creare un clima di grande fiducia e ottimismo.

La Coppa Italia, pur non essendo l’obiettivo principale, rappresenta una vetrina importante per il Milan. Una vittoria al debutto darebbe morale e slancio alla squadra, che punta a lottare su tutti i fronti nella prossima stagione. La cornice di San Siro sarà quella delle grandi occasioni e i tifosi rossoneri sono pronti a far sentire tutto il loro calore.