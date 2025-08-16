Milan Bari, a sinistra la spunta Bartesaghi? L’indicazione da Milanello apre diversi interrogativi

Milan Bari, a sinistra la spunta Bartesaghi? Ballottaggio aperto con Estupinan ma l’italiano è attualmente in vantaggio

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, le prime indiscrezioni sulle formazioni iniziano a circolare e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan si starebbe delineando in vista della sfida contro il Bari. La probabile undici proposta dall’emittente satellitare vede diverse novità e alcune certezze, ma un unico e intrigante dubbio sta animando il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori: chi occuperà la corsia sinistra tra il giovane e promettente Bartesaghi e l’esperto Estupiñán?

La formazione delineata da Sky Sport suggerisce un Milan schierato con Maignan tra i pali, una difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, un folto reparto con Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek e, appunto, il laterale sinistro in ballottaggio. In avanti, la potenza e la fantasia di Leao e Pulisic a completare l’attacco. Questa configurazione tattica, presumibilmente un 3-5-2 o un 3-4-1-2 con Loftus-Cheek più avanzato, riflette le prime idee del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, insediatosi alla guida tecnica con l’obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’attenzione si concentra, come detto, sulla fascia sinistra. Davide Bartesaghi, giovane talento cresciuto nelle giovanili rossonere, rappresenta la linea verde e la scommessa sulla quale il Milan potrebbe puntare. La sua ascesa è stata rapida e ha già dimostrato sprazzi di grande potenziale, con una spiccata propensione offensiva e una buona capacità di corsa. Schierarlo titolare fin dall’inizio, in una partita probabilmente impegnativa come quella contro il Bari, sarebbe un segnale di grande fiducia da parte di Allegri e della nuova dirigenza, capitanata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare. Tare, arrivato con l’obiettivo di rafforzare la squadra con innesti mirati e allo stesso tempo valorizzare i talenti interni, potrebbe vedere in Bartesaghi un esempio perfetto della sua filosofia.

D’altro canto, la candidatura di Pervis Estupiñán offre garanzie di esperienza internazionale e una maggiore solidità difensiva. Il terzino ecuadoriano, sebbene non citato nella probabile formazione di Sky, è stato accostato al Milan e la sua presenza nel ballottaggio suggerisce un’alternativa concreta e di livello. La sua capacità di crossare e la sua fisicità potrebbero essere armi importanti per lo scacchiere tattico di Allegri, soprattutto in partite dove è richiesta una maggiore attenzione alla fase difensiva o una spinta costante sulla fascia.

La scelta finale dipenderà probabilmente da diversi fattori: lo stato di forma dei due giocatori, le caratteristiche del Bari (che Allegri e il suo staff staranno studiando attentamente) e, non da ultimo, la strategia complessiva che il tecnico intende adottare per la partita. Schierare Bartesaghi significherebbe dare un segnale di coraggio e investimento sul futuro, permettendo al giovane di accumulare esperienza preziosa. Optare per Estupiñán indicherebbe una preferenza per la sicurezza e l’equilibrio, caratteristiche spesso ricercate da allenatori di comprovata esperienza come Allegri.

Il Milan di Tare e Allegri si sta delineando, e ogni decisione, anche quella apparentemente minore come un ballottaggio sulla fascia, assume un significato particolare in questo inizio di ciclo. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di scoprire non solo chi vincerà il ballottaggio sulla corsia sinistra, ma anche come la squadra saprà interpretare le nuove direttive tattiche e mostrare il suo potenziale in questa stagione che si preannuncia ricca di emozioni. La partita contro il Bari sarà un primo banco di prova cruciale per valutare le scelte e le ambizioni del nuovo Milan.