Milan Bari, Allegri deve sciogliere un unico ballottaggio: decisione a ridosso del match, ecco cosa filtra

Milan Bari, Massimiliano Allegri deve sciogliere il dubbio tra Bartesaghi ed Estupinan a sinistra: decisione a ridosso del match

Mentre l’attesa cresce per l’esordio stagionale del Milan nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri sta limando gli ultimi dettagli di formazione. Le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport rivelano un quadro sempre più chiaro, con un solo vero ballottaggio a tenere banco e alcune decisioni importanti sui nuovi acquisti. L’obiettivo è iniziare la stagione con il piede giusto, portando a casa una vittoria convincente che dia morale e slancio.

Il 3-5-2 di Allegri, modulo che ha caratterizzato gran parte della preparazione estiva, sembra ormai definito nei suoi undici interpreti, eccezion fatta per un ruolo cruciale sulla fascia sinistra. È qui che si concentra l’unico vero dilemma per l’allenatore: Davide Bartesaghi o Pervis Estupiñán? Entrambi i giocatori hanno mostrato buone cose durante il pre-campionato, offrendo soluzioni diverse per la spinta offensiva e la copertura difensiva. Bartesaghi, giovane promessa cresciuta nel vivaio rossonero, potrebbe rappresentare la scelta della continuità e della freschezza, mentre Estupiñán, con la sua esperienza internazionale e la sua fisicità, potrebbe garantire maggiore solidità e imprevedibilità. La decisione di Allegri in questo frangente sarà cruciale per l’equilibrio della squadra.

Una certezza, invece, arriva dal centrocampo. Samuele Ricci, uno dei volti nuovi di questa sessione di mercato estiva, sarà l’unico dei recenti acquisti a partire dal primo minuto. Questa scelta sottolinea la fiducia che Allegri e il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare ripongono nel giovane centrocampista, che avrà il compito di dettare i ritmi di gioco e garantire qualità e dinamismo nella mediana rossonera. La sua presenza dall’inizio è un segnale forte, un investimento sul futuro e sul presente del Milan.

A proposito di nuovi arrivi, la notizia che farà più discutere è la decisione di lasciare inizialmente in panchina gli altri innesti di spessore. Tra questi spicca su tutti il nome di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, arrivato con grande clamore, dovrà attendere il suo turno per fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Milan. Una scelta strategica, probabilmente dettata dalla necessità di inserirlo gradualmente negli schemi di gioco e di preservarne le energie in vista degli impegni futuri. Questa prudenza di Allegri dimostra un approccio metodico e attento alla gestione del gruppo, con l’obiettivo di avere tutti i giocatori al top della forma nel momento clou della stagione.

La panchina sarà dunque ricca di talenti pronti a subentrare e a cambiare le sorti della partita, offrendo ad Allegri numerose soluzioni a gara in corso. Il Milan si presenta a questa prima uscita ufficiale con grande determinazione e la chiara volontà di onorare la Coppa Italia, un trofeo che il club ambisce a riportare a casa. La sfida contro il Bari, sebbene sulla carta possa sembrare agevole, rappresenta un test importante per testare la coesione del gruppo e la bontà del lavoro svolto finora. I tifosi rossoneri sono pronti a sostenere la squadra, con la speranza di assistere a una prestazione convincente che inauguri al meglio la nuova era targata Allegri e Tare.