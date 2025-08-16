Milan Bari, arbitra Arena: le statistiche e i precedenti del fischietto

Milan Bari, designato Arena per la sfida di Coppa Italia che si giocherà a San Siro

L’attesa per il debutto stagionale del Milan in Coppa Italia contro il Bari è palpabile, ma la curiosità non si limita solo al campo. L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha infatti designato l’arbitro per la gara, un nome relativamente nuovo ai massimi livelli del calcio italiano. A dirigere l’incontro, che si terrà domenica sera a San Siro alle ore 21:15, sarà il fischietto campano Alberto Ruben Arena, classe 1992, della sezione di Torre del Greco.

Per Alberto Ruben Arena, questa partita rappresenta una grande occasione e una sfida importante. Nonostante la sua giovane età, ha già accumulato esperienza nelle categorie inferiori e, solo lo scorso anno, ha fatto il suo esordio in Serie A. In tutta la sua carriera, ha diretto una sola partita nella massima serie, l’incontro tra Como e Genoa terminato 1-0 alla 34esima giornata di campionato. Questo dato sottolinea la sua ascesa e le aspettative che l’AIA ripone in lui per il futuro.

Nell’ultima stagione, Arena è stato introdotto in modo stabile in Serie B, dove ha diretto ben 14 gare. I suoi numeri in cadetteria sono significativi: ha estratto un totale di 68 cartellini gialli e solo 2 rossi, entrambi per doppia ammonizione. Questi dati indicano un arbitro che preferisce la gestione del gioco attraverso i cartellini gialli, mantenendo un approccio meno severo per quanto riguarda le espulsioni dirette.

In Coppa Italia, quella di domenica sarà solo la sua seconda presenza. Nella stagione passata, ha diretto l’incontro tra Empoli e Catanzaro, terminato 4-1 per i toscani, estraendo due soli cartellini gialli. Questo rende la partita a San Siro il suo secondo banco di prova in questa competizione.

Per quanto riguarda le squadre in campo, l’incrocio con il Bari sarà il terzo in carriera per Arena, dopo le due sfide dirette in campionato nella stagione precedente. Entrambe le gare, contro il Brescia e lo Spezia, si sono concluse con un pareggio, suggerendo un buon equilibrio nelle sue direzioni con il club pugliese.

Per il Milan, invece, l’incontro rappresenta un esordio assoluto con l’arbitro Arena. Sarà la prima volta che il fischietto di Torre del Greco dirigerà una partita dei rossoneri e, allo stesso tempo, sarà la sua prima volta allo stadio di San Siro.

In un Milan profondamente rinnovato con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, la designazione di un arbitro giovane e promettente aggiunge un ulteriore elemento di novità e interesse a una partita già ricca di aspettative.