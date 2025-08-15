Milan Bari, Allegri deve rimandare l’esordio ufficiale: il tecnico non sarà in panchina. Il motivo

Milan Bari, Massimiliano Allegri non sarà in panchina nella sfida di Coppa Italia di domenica sera: il tecnico è squalificato

L’attesa è quasi finita per i tifosi del Milan. Questa domenica, 17 agosto, alle ore 21:15, il Milan farà il suo esordio stagionale in una partita ufficiale affrontando il Bari a San Siro nel primo turno di Coppa Italia. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova era per i rossoneri, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri.

Tuttavia, l’inizio sarà subito atipico per il Milan di Allegri. Il tecnico livornese, infatti, non potrà sedere in panchina per questa importante sfida. Massimiliano Allegri dovrà scontare una squalifica rimediata nella concitata finale di Coppa Italia 2024, quando, in un finale di partita infuocato, si rese protagonista di un vero e proprio “show” con urla vibranti verso l’arbitro Rocchi e la giacca maltrattata. Una sanzione che lo terrà lontano dal campo anche per gli eventuali sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove il Milan affronterebbe, in caso di passaggio del turno, una tra Lecce e Juve Stabia. Sarà quindi un esordio senza il suo condottiero principale, ma la squadra sarà comunque pronta a dare il massimo per iniziare la stagione con il piede giusto.

Nonostante l’assenza di Allegri in panchina, la serata di San Siro si preannuncia ricca di emozioni e significativa per i tifosi milanisti. Pochi minuti prima del fischio d’inizio, precisamente intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e l’inizio della gara, il campo di gioco si trasformerà nel palcoscenico per la presentazione ufficiale dei nuovi acquisti estivi. I volti freschi che andranno a rinforzare la rosa del Milan scenderanno sul manto erboso per ricevere il caloroso benvenuto degli oltre 60mila tifosi che affolleranno le tribune di San Siro. Sarà un momento cruciale per creare un legame immediato tra i nuovi arrivati e la passione rossonera, un’occasione per sentire l’affetto e l’entusiasmo della Curva Sud e di tutto lo stadio.

Questa partita non è solo un semplice debutto in Coppa Italia, ma rappresenta un banco di prova significativo per il Milan di questa stagione. La gestione del mercato, con Tare al timone come nuovo direttore sportivo, ha portato volti nuovi e promettenti, e sarà interessante vedere come si integreranno nel sistema di gioco di Allegri. L’obiettivo è chiaro: iniziare la stagione con una vittoria per dare fiducia e slancio in vista degli impegni futuri, sia in campionato che in Europa. La Coppa Italia è sempre un trofeo ambito, e il Milan cercherà di fare strada, dimostrando fin da subito la propria competitività.

L’entusiasmo è palpabile e le aspettative sono alte. Nonostante l’assenza di Allegri in panchina, il Milan scenderà in campo con la determinazione di chi vuole onorare la maglia e regalare ai propri tifosi una serata indimenticabile, iniziando con il piede giusto la nuova avventura. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’appuntamento è per domenica sera a San Siro: un esordio ufficiale ricco di spunti, tra il campo, le presentazioni e l’energia di un pubblico pronto a spingere la squadra.