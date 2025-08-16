Milan Bari, Allegri alla vigilia del secondo debutto: le sue parole

Milan Bari, Allegri si prepara al suo secondo debutto rossonero anche se non sarà in panchina per squalifica

Si alza il sipario sulla stagione 2025/2026 del Milan. Dopo un’estate di preparazione e intense sessioni di allenamento, i rossoneri sono pronti a scendere in campo per la loro prima partita ufficiale. L’appuntamento è fissato per domenica 17 agosto 2025 a San Siro, dove il Milan affronterà il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:15 e la gara sarà visibile in chiaro su Canale 5.

In vista del cruciale debutto, il neo-allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’intervista esclusiva a SportMediaset, che trasmetterà l’incontro anche sul proprio sito e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Allegri, pur non tenendo la classica conferenza stampa pre-partita, ha fornito importanti spunti sulla sua visione e sulle aspettative per la nuova stagione.

“C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio,” ha dichiarato Allegri, sottolineando l’importanza del supporto dei tifosi in un momento così cruciale. “Dovremo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica.” Le sue parole riflettono la volontà di un approccio serio e metodico fin dal primo minuto, un tratto distintivo della sua filosofia calcistica.

Nonostante la differenza di categoria tra le due squadre, Allegri ha invitato alla massima cautela, esortando la sua squadra a non sottovalutare il Bari. “Dovremmo avere grande rispetto del Bari, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali.” L’allenatore ha evidenziato come l’obiettivo primario sia superare il turno, un passo fondamentale per continuare il cammino verso la finale e per testare la maturità del gruppo.

La Coppa Italia è stata identificata da Allegri come uno dei tre obiettivi principali della stagione, al pari del campionato e dell’Europa. “È uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare.” Questa affermazione sottolinea come la competizione non sia solo un’opportunità di vincere un trofeo, ma anche un banco di prova per la solidità e la tenuta mentale della squadra. Allegri ha anche aggiunto una riflessione sulla Serie A: “Il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio.”

Infine, Allegri ha elogiato il lavoro svolto dalla società durante l’estate, in particolare menzionando il nuovo direttore sportivo Igli Tare. “Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito.” Le sue parole confermano la grande sintonia tra il tecnico e la dirigenza, un fattore che può essere determinante per il successo del club. La perfetta integrazione dei nuovi acquisti è un segnale positivo e un buon auspicio per l’intera stagione.

La partita di domani sera rappresenta quindi molto più di un semplice debutto: è la prima occasione per il nuovo Milan di Allegri e Tare di dimostrare la propria forza e di iniziare il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per questa stagione.