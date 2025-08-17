Milan Bari, Allegri non ammette cali di tensione! Messaggio alla squadra e scelte fatte in vista della sfida di San Siro

Milan Bari, Massimiliano Allegri ha catechizzato la squadra in vista della sfida di questa sera in Coppa Italia: niente cali di tensione

Milano si prepara a riabbracciare il suo Diavolo! “Milan, si fa sul serio” titola oggi la Gazzetta dello Sport, e l’attesa è palpabile per l’inizio di una nuova era. Questa sera, a San Siro, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri farà il suo debutto ufficiale nella stagione 2025/2026, affrontando il Bari nei 32esimi di Coppa Italia. Nonostante l’assenza in panchina del tecnico toscano, che sconta una squalifica ereditata dai tempi della Juventus, l’entusiasmo è alle stelle, come dimostrano i circa 66.000 spettatori attesi sugli spalti. Sarà un vero e proprio abbraccio per i rossoneri, con il pre-partita che vedrà la presentazione dei nuovi acquisti, pronti a infiammare i cuori dei tifosi.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha generato un’onda di aspettative. Il tecnico, noto per la sua capacità di plasmare squadre vincenti e solide, torna in un ambiente che ben conosce e che lo ha visto trionfare in passato. Al suo fianco, una figura chiave in questa nuova avventura è il Direttore Sportivo Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio ha portato a Milano la sua visione e la sua esperienza nel costruire rose competitive, con un occhio attento sia ai talenti affermati che alle giovani promesse. La sinergia tra Allegri e Tare sarà fondamentale per il successo di questo Milan rinnovato.

Sul fronte del campo, l’attacco sarà affidato alla velocità e alla fantasia di Rafael Leao, affiancato dalla tecnica e dalla visione di gioco di Christian Pulisic. Questa coppia offensiva promette scintille e spettacolo, con la speranza che possa essere la chiave per sbloccare le difese avversarie. L’attesa è però anche per il secondo tempo, che riserverà due debutti molto speciali. I tifosi potranno finalmente ammirare in maglia rossonera Luka Modric, il fuoriclasse croato la cui classe cristallina e l’esperienza internazionale promettono di alzare notevolmente il livello del centrocampo. Insieme a lui, è atteso anche l’esordio ufficiale del giovane talento Ardon Jashari, un acquisto che testimonia la volontà del club di investire sul futuro e di costruire una squadra solida e duratura.

La Coppa Italia rappresenta un primo banco di prova cruciale per il Milan di Allegri. Nonostante l’avversario sulla carta meno quotato, la partita contro il Bari sarà un test importante per valutare la condizione fisica e tattica della squadra, e per iniziare a oliare i meccanismi di gioco. La presenza massiccia del pubblico a San Siro è un segnale forte: i tifosi credono in questo progetto e sono pronti a sostenere la squadra in ogni sfida. L’obiettivo è chiaro: iniziare la stagione con il piede giusto, regalando subito una vittoria e infondendo fiducia per i prossimi impegni, in vista di un campionato che si preannuncia avvincente e ricco di sfide. Il Milan si fa sul serio, e la stagione è appena cominciata.