Milan Bari, Allegri inizia a studiare la formazione: le ultime in vista del debutto

Milan Bari, Allegri si prepara al secondo debutto da tecnico rossonero e studia la formazione

A poche ore dal debutto stagionale in Coppa Italia contro il Bari, a Milanello si respira aria di novità e attesa. Il nuovo corso del Milan, sotto la guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si prepara alla sua prima uscita ufficiale, sebbene il mister livornese non potrà essere in panchina a causa di una squalifica. Come riporta Il Corriere dello Sport, le valutazioni sulla formazione titolare sono ancora in corso, con Allegri che sta studiando diverse opzioni tattiche.

La novità più interessante riguarda la possibile scelta di schierare una difesa a tre. Questa opzione, un marchio di fabbrica del tecnico, permetterebbe ai nuovi arrivati De Winter e Athekame di ambientarsi con maggiore gradualità e senza troppe pressioni. In tal caso, il trio difensivo titolare sarebbe composto da Pavlovic, Gabbia e Tomori, un mix di esperienza e freschezza che promette solidità.

Un altro grande interrogativo riguarda l’attacco. Il ballottaggio per affiancare il talento portoghese Rafael Leao è serrato. Il dubbio, secondo il quotidiano sportivo, è tra Christian Pulisic e il nuovo acquisto Santiago Gimenez. Entrambi i giocatori sono in ottima forma e rappresentano profili diversi ma ugualmente validi. La scelta dipenderà probabilmente dalle intenzioni tattiche di Allegri e da chi, tra i due, offrirà maggiori garanzie in fase offensiva. A centrocampo, invece, non ci sono dubbi: Luka Modric, pur essendo un acquisto di altissimo livello, si accomoderà in panchina. La sua condizione fisica non è ancora ottimale per affrontare tutti i 90 minuti, e si preferisce non correre rischi inutili in vista di un lungo e impegnativo calendario.

La partita contro il Bari, in programma domenica alle 21:15 a San Siro, sarà un evento speciale per tutti i tifosi del Milan. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente i nuovi acquisti al pubblico di San Siro. Intorno alle 20:55, poco prima del fischio d’inizio, i giocatori scenderanno in campo per ricevere il caloroso benvenuto di oltre 60mila spettatori attesi sugli spalti.

Come già accennato, Massimiliano Allegri non sarà in panchina per la sfida di Coppa Italia. Il tecnico, infatti, dovrà scontare una squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia del 2024. Il suo debutto ufficiale alla guida del Milan avverrà una settimana più tardi, sempre a San Siro, nella prima gara di campionato contro la Cremonese. Un’assenza importante, ma che non scalfisce l’entusiasmo e la voglia di iniziare la stagione con il piede giusto.