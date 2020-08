Milan-Bakayoko: accordo vicino con il Chelsea, la situazione

Milan-Bakayoko: la società di Via Aldo Rossi sarebbe vicina all’accordo con il Chelsea, trattativa in fase avanzata

A Casa Milan, la dirigenza rossonera starebbe continuando a lavorare sul mercato in entrata. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la trattativa che porta a Tiemoué Bakayoko si starebbe sbloccando in via definitiva.

L’intesa tra Milan e Chelsea potrebbe essere questione di pochissimi giorni. Si starebbe lavorando sul prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto.