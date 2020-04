Milan attento, Giuntoli: «Vogliamo tenere Milik, si parla già di rinnovo»

Al Milan piace Milik e si starebbero studiando le mosse per acquistarlo in estate, ma Giuntoli gela l’entusiamo rossonero

Ecco le parole a SkySport del ds del Napoli, Giuntoli, in merito alle voci di mercato attorno al Milan e Milik.

«Vogliamo tenerlo, è molto importante per noi e non vogliamo privarcene. Infatti stiamo trattando il rinnovo col suo entourage, c’è ancora tempo per trovare l’accordo e prolungare. Ufficialmente non abbiamo ricevuto delle richieste, ma è un gran giocatore ed è normale abbia tanti estimatori»