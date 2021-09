Milan Atletico Madrid: rossoneri a caccia della prima vittoria

Il Milan affronta l’Atletico Madrid nel match valido per la seconda giornata di Champions League, i rossoneri vogliono conquistare…

Questa sera il Milan vuole scrivere un’altra pagina di storia. Vincere in casa contro l’Atletico Madrid per sognare gli ottavi di Champions League. La sconfitta contro il Liverpool, seppur onorevole, è pur sempre una sconfitta e i rossoneri sono a caccia ora dei tre punti.

In caso di pareggio le speranze Europa resterebbero altissime, mentre con zero punti in classifica dopo due giornate il secondo posto diventerebbe un’utopia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.