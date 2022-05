Milan-Atalanta: Gasperini prepara la gabbia per Theo-Leao in vista di domenica. Ecco la soluzione tattica

Come spiega La Gazzette dello Sport in casa Atalanta la difesa a quattro è un’opzione e potrebbe essere studiata, anche proprio per ingolfare l’asse Theo-Leao, una soluzione simile a quella della ripresa di domenica, con Hateboer “basso” anche in marcatura.

Davanti a lui, per un’opzione meno spregiudicata di quella con un attaccante puro (Malinovskyi o in subordine Boga), potrebbe alzarsi Zappacosta, per limitare in prima battuta il raggio d’azionedel francese.