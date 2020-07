Milan-Atalanta: ecco i ventitre convocati di Stefano Pioli

Milan-Atalanta: questa sera i rossoneri sfideranno il team di Gasperini, ecco i ventitre convocati di Stefano Pioli

Tre successi di fila e ora un altro grande ostacolo, l’Atalanta. I rossoneri tornano a San Siro, dove nel post-lockdown hanno solo vinto, per proseguire il cammino positivo. Tante le assenze a cui far fronte, tra squalifiche e infortuni, ma non mancherà la voglia di portare a casa il risultato. Questa la lista dei rossoneri a disposizione di mister Stefano Pioli per il match delle 21.45 di questa sera.

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.