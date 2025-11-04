Milan, assemblea degli azionisti rimandata a domani! Bilancio da record: i numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’appuntamento chiave per i soci del Milan è solo rimandato. L’assemblea degli azionisti, inizialmente prevista per oggi, è stata aggiornata a domani in seconda convocazione, a causa di motivazioni burocratiche di natura formale. Tuttavia, l’attenzione dei mercati e della stampa è tutta sui numeri straordinari che la società ha appena reso noti, confermando la solidità e la virtuosità della gestione targata RedBird.

Il club rossonero ha infatti registrato il terzo utile consecutivo in bilancio, un traguardo che sottolinea la salute finanziaria del Diavolo. Il dato che spicca è il fatturato record, che ha toccato l’impressionante cifra di 495 milioni di euro. Si tratta di un incremento notevole, pari a un +10% rispetto all’annata 2023-24, evidenziando una crescita costante e sostenibile.

💰 Patrimonio Netto in Crescita: Resilienza Finanziaria

A rafforzare il quadro di stabilità è l’aumento del patrimonio netto del club, salito a 199 milioni di euro. Questa cifra non solo certifica l’eccellente stato di salute dell’intera azienda Milan, ma testimonia anche la sua capacità di autofinanziamento. I rossoneri sono ormai una società in grado di reggersi saldamente sulle sue gambe, riducendo la dipendenza da iniezioni di capitale esterno.

Questa solidità strutturale è cruciale, soprattutto in vista della prossima sfida finanziaria. Gli analisti ritengono che il club non dovrebbe patire più di tanto a livello economico l’attuale assenza dalla Champions League, i cui introiti sono vitali per le big europee. Il bilancio 2025-26, sebbene risentirà della mancata partecipazione alla massima competizione continentale in corso, potrà contare su una base economica fortissima.

⚽ I Nuovi Volti: La Sinergia Sportiva per il Rilancio

A livello sportivo, la robustezza finanziaria offre una base serena per il lavoro della nuova dirigenza. Il neo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio con un fiuto riconosciuto per i talenti, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese del ritorno con l’obiettivo Scudetto, potranno operare sul mercato con maggiore serenità e potere d’acquisto, forti delle spalle coperte dalla società. La combinazione di stabilità economica e ambizione sportivarappresenta la ricetta che il Milan spera sia vincente per il futuro.