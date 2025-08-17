Milan Allegri, Nocerino è sicuro: «Con lui Leao può esplodere anche se deve accadere questo»

Milan Allegri, Nocerino dice la sua sull’impatto che potrà avere Allegri sui rossoneri

In attesa del debutto ufficiale del Milan in Coppa Italia domani sera a San Siro contro il Bari, l’ambiente rossonero si scalda con le parole di un ex protagonista: Antonio Nocerino. L’ex centrocampista, che ha vissuto la sua stagione migliore nel 2011-2012 proprio sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta.it, analizzando il momento del Diavolo e il possibile impatto dei nuovi arrivi. Oltre a parlare di Ibrahimović e altri temi caldi, Nocerino si è soffermato in modo particolare sull’arrivo di Luka Modrić e sulle prospettive di Rafael Leão.

L’accostamento tra il campione croato e Zlatan Ibrahimović è forte e suggestivo. Nocerino non ha dubbi sull’effetto che Modrić può avere sulla squadra: “Può fare come Ibrahimović nel 2020? Certamente. Penso ad esempio a quanto potrebbe fare bene a uno come Leão, che deve fare quello step definitivo atteso da tutti. Luka è la prova vivente che per stare tutti questi anni ad alto livello, non basta solo giocare bene. Poi c’è tutto il resto”. Questa visione sottolinea non solo le qualità tecniche del croato, ma anche l’impatto mentale e di leadership che un giocatore di tale caratura può avere sui compagni più giovani, proprio come fece Ibra.

Il legame tra Modrić e Leão è il filo conduttore dell’analisi di Nocerino. Se da un lato il talento del portoghese è indiscutibile, dall’altro la sua maturazione definitiva è ancora attesa da tifosi e addetti ai lavori. L’ex centrocampista rossonero è convinto che Modrić possa essere la chiave, ma non solo. Quando gli viene chiesto se il croato possa aiutare il numero dieci del Milan, la risposta di Nocerino è netta: “Certo, però anche Leão ci deve mettere del suo. Io però sono straconvinto che Allegri gli farà fare un’annata incredibile. Ho visto in Rafa uno sguardo diverso, è un altro uomo. Nemmeno lui ancora sa quanto è forte, ma prima deve aiutarsi da solo”.

Queste parole evidenziano come la crescita di Leão passi sia dal supporto di un campione come Modrić sia dal lavoro di un allenatore esperto come Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico, tornato al Milan con il nuovo DS Igli Tare, è conosciuto per la sua capacità di migliorare i singoli giocatori e Nocerino, che lo ha avuto come mentore, ne è la prova vivente. La combinazione di un campione come Modrić e l’abilità di Allegri nel plasmare i talenti fa sognare i tifosi, che vedono in Leão il fulcro del futuro rossonero. L’intervista, di cui Gazzetta.it è la fonte, offre un’analisi approfondita e ricca di spunti sul Milan che verrà, un Milan che si appresta a un debutto stagionale carico di aspettative.